Reuters: Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο στο Ιράν

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη ένδειξη σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos από τις πρώτες ημέρες της πεντάμηνης σύγκρουσης, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να λένε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει τους στόχους του.

Παρότι λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρουσιάσει κατά καιρούς διαφορετικές προτεραιότητες-από την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων μέχρι την εξουδετέρωση των βαλλιστικών πυραύλων και ακόμη και την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη- η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει κατανοήσει ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της σύγκρουσης.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από την Παρασκευή έως την Κυριακή, έδειξε επίσης, ότι το ποσοστό αποδοχής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου αυξήθηκε στο ‌37%, αυξημένο τρεις μονάδες από τον περασμένο μήνα, όταν το ποσοστό αποδοχής του ήταν το χαμηλότερο της προεδρίας του.

Και παρά την παραπάνω αύξηση στο ποσοστό, η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να κοστίζει πολιτικά στον Τραμπ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που αποτυπώνει αυξανόμενη δυσπιστία των Αμερικανών απέναντι στους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 69% των Αμερικανών, αλλά και περίπου τέσσερις στους δέκα Ρεπουμπλικανούς, θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια γιατί οι ΗΠΑ συμμετέχουν στον πόλεμο. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την κριτική. Η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν καθορίζει την πολιτική του βάσει δημοσκοπήσεων και επέμεινε πως βασικός στόχος παραμένει να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Η υποστήριξη προς την στρατιωτική επιχείρηση παραμένει κάτω από το 40% από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που κατέγραφαν παλαιότερες αμερικανικές πολεμικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 είχε αρχικά την στήριξη περίπου του 70% των πολιτών, ενώ ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ξεκίνησε με ποσοστά αποδοχής που άγγιζαν το 90%.

Προβληματισμένοι και οι Ρεπουμπλικάνοι με τον πόλεμο στο Ιράν και τον Τραμπ

Η δυσαρέσκεια αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τις εύθραυστες πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο. Πολλοί ψηφοφόροι που στήριξαν τον Τραμπ εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικοί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Άλεξ Γουόμακ, βετεράνου του Σώματος Πεζοναυτών και παραδοσιακού Ρεπουμπλικανού, ο οποίος δηλώνει ότι δεν κατανοεί γιατί οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε πόλεμο με το Ιράν. Όπως αναφέρει, η εμπιστοσύνη του προς τον Τραμπ έχει μειωθεί σημαντικά, εκτιμώντας ότι η διαχείριση της κρίσης δεν είναι επιτυχημένη.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος επιβαρύνει και την καθημερινότητα των Αμερικανών. Η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί από περίπου 3 σε πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι, εντείνοντας την πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα.

Ρεπουμπλικάνοι αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τον Τραμπ να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα οικονομικά προβλήματα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις προτιμήσεις των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, προτιμούν με σημαντική διαφορά τους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών τόσο για τις εκλογές στο Κογκρέσο όσο και για τη διαχείριση της οικονομίας.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από νέες μακροχρόνιες πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, αρκετοί ψηφοφόροι που τον στήριξαν εκφράζουν πλέον την επιθυμία να επικεντρωθεί περισσότερο στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας, θεωρώντας ότι οι ανάγκες των Αμερικανών πολιτών πρέπει να προηγούνται των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.