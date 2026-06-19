Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία - Ξεκινά σήμερα

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα τοπική ώρα της Παρασκευής, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, ενώ καθοριστική ήταν και η συνδρομή του Ιράν για την επίτευξη της συμφωνίας.

«Κατανοούμε ότι, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκεχειρίας», πρόσθεσε.

SENIOR U.S. OFFICIAL: ISRAEL AND HEZBOLLAH HAVE AGREED TO A CEASEFIRE AT 4 P.M. LOCAL TIME ON FRIDAY — First Squawk (@FirstSquawk) June 19, 2026

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Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μια ακόμη ημέρα έντασης στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, όπου καταγράφηκαν αμοιβαία πλήγματα και ανταλλαγές πυρών. Οι συγκρούσεις είχαν προκαλέσει ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη λόγω των ευρύτερων περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια αμερικανική πηγή, οι συνομιλίες για την εκεχειρία πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες με τη συμμετοχή διπλωματών από την Ουάσινγκτον και τη Ντόχα, ενώ η Τεχεράνη συνέβαλε στις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση ή τη Χεζμπολάχ σχετικά με τους όρους της συμφωνίας ή τη διάρκειά της.

Ισραήλ: Η δήλωση Μπεν Γκβιρ για τη Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και εκπρόσωπος της ακροδεξιάς, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που πριν από λίγο καιρό πρωταγωνιστούσε στο βίντεο που προκάλεσε «αποτροπιασμό» του για την απαράδεκτη μεταχείριση ακτιβιστών του «στολίσκου για τη Γάζα», όπως σχολίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ζητά τώρα να «καεί» ολόκληρος ο Λίβανος.

Παρά τις προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε μία συμφωνία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τερματισμός των επιθέσεων στον Λίβανο, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότο συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ο Γκβιρ, έγινε ξανά θέμα στα διεθνή media, με τις νέες δηλώσεις του.

«Με όλο το σεβασμό προς τους Αμερικανούς, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε ανάρτησή του στο X.

«Είπα στον πρωθυπουργό [Μπενιαμίν Νετανιάχου], ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: Για κάθε δάκρυ μιας Ισραηλινής μητέρας, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλαίνε», συνέχισε, προσθέτοντας ότι στην περιοχή πρέπει να «ξεσπάσουμε. Να εξαλείψουμε. Να συντρίψουμε την τρομοκρατία».

Με πληροφορίες από Reuters