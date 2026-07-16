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Reuters: Το Ιράν ζήτησε από τους Χούτι να κλείσουν την είσοδο της Ερυθράς εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Η ιδέα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, έχει συζητηθεί στους κύκλους της ηγεσίας του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΧΟΥΤΙ ΗΠΑ Facebook Twitter
Διαδήλωση στην Υεμένη / Φωτ.: EPA
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Το Ιράν φέρεται να έχει ζητήσει από τους Χούτι, σιιτική οργάνωση με την οποία συνεργάζεται η Τεχεράνη, να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη θαλάσσια δίοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν ενεργειακές υποδομές του.

Την παραπάνω είδηση επιβεβαίωσαν τρεις πηγές μιλώντας στο Reuters, με αρκετούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για επερχόμενη ενεργειακή κρίση.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το ενδεχόμενο έχει συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας, ενώ το σχετικό μήνυμα έχει ήδη διαβιβαστεί στους Χούτι. Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι και μία περιφερειακή πηγή, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η οργάνωση ενημερώθηκε πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης.

Έτοιμοι οι Χούτι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Δεν διευκρίνισαν πότε ακριβώς μεταφέρθηκε το μήνυμα ούτε αν αυτό έγινε μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, ότι θα μπορούσε να πλήξει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και εκπρόσωπος των Χούτι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στους Χούτι, η οργάνωση έχει ήδη ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που αποτελεί τη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Οι δυνάμεις τους, όπως ανέφερε, περιμένουν μόνο την εντολή για να ξεκινήσουν.

Ερυθρά Θάλασσα: Οι επιπτώσεις μίας πιθανής διακοπής της ναυσιπλοΐας

Η πιθανή διακοπή της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα θα επιδείνωνε σημαντικά την ενεργειακή κρίση που έχει ήδη προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Εάν οι Χούτι επιτεθούν σε πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, οι δύο βασικές θαλάσσιες οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα τεθούν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας, με σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι την απόφαση για το πότε θα επιχειρηθεί το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα λάβουν στελέχη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τα οποία βρίσκονται ήδη στην Υεμένη.

Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή αυξάνεται. Οι Χούτι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που ελέγχουν τη Δευτέρα, εξέλιξη που σηματοδοτεί την κατάρρευση της τετραετούς εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο αναλυτής της Verisk Maplecroft, Τόρμπγιορν Σόλβεντ, προειδοποίησε ότι τυχόν κλιμάκωση των συγκρούσεων και επέκτασή τους στις ενεργειακές υποδομές και στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας θα απειλούσε τη μοναδική μεγάλη εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο.

Ανησυχία στη Σαουδική Αραβία για τις απειλές Ιράν και Χούτι

Δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις απειλές του Ιράν και των Χούτι, και εκτιμά ότι πλέον υπάρχει στενός συντονισμός ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας την Τεχεράνη στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Έκτοτε, σημαντικό μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Κόλπου διοχετεύεται μέσω αγωγού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου διακινείται πλέον περίπου το 7% της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι επιθέσεις των Χούτι είχαν αναγκάσει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να παρακάμπτουν την Ερυθρά Θάλασσα, επιλέγοντας τον πολύ μεγαλύτερο και ακριβότερο περίπλου της Αφρικής. Σήμερα, περίπου το 70% των σαουδαραβικών εξαγωγών ενέργειας διέρχεται από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Σύμφωνα με μία από τις περιφερειακές πηγές, η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη ροή των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου.

«Το να κλείσει κανείς το πέρασμα δεν είναι δύσκολο. Ακόμη και κάποιος με ένα απλό τουφέκι μπορεί να διακόψει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζονται εξελιγμένοι πύραυλοι για να προκληθεί σοβαρή αναστάτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Με πληροφορίες από το Reuters

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