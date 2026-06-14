Reuters: Το Ιράν συμφωνεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι προβλέπει η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Νέες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters φωτίζουν το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να δεσμευθεί ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που συζητείται με την Ουάσιγκτον.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά το ήδη υπάρχον απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το θέμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων κατά τους δύο μήνες που θα ακολουθήσουν μια αρχική συμφωνία.

Κατά το Reuters, η ιρανική πλευρά επιδιώκει να αναλάβει η ίδια τη διαδικασία αραίωσης του πυρηνικού υλικού εντός της χώρας, αντί να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί την προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να επανέλθει στις διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις της.

Παράλληλα, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη ναυσιπλοΐα προς τα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στις συζητήσεις περιλαμβάνεται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε από την Ουάσιγκτον ούτε από την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από Reuters