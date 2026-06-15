Reuters: ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόησης για τερματισμό του πολέμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης, στο πλαίσιο της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το έγγραφο υπέγραψαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, ενώ αργότερα μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή της.

Statement welcoming the Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran



🔗 | https://t.co/NRTP1T6JFU pic.twitter.com/ByYaIJAL82 — Ministry of Foreign Affairs 🇲🇻 (@MoFAmv) June 15, 2026

Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν: Τι προβλέπει

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Νωρίτερα, οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί όλοι οι όροι της.

Η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης αναμένεται να ακολουθηθεί από τελετή στην Ελβετία την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με την Τεχεράνη το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και έχει δώσει εντολή για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Iranian President Masoud Pezeshkian says the memorandum of understanding could be seen as an "honourable document" for Iran if all sides implement it properly, according to state-run IRIB and the semi-official Fars news agency https://t.co/RdwHyuSJvQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 15, 2026

Τι αναφέρει το Μνημόνιο Κατανόησης για τον Λίβανο

Παράλληλα, η εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να συνδέεται και με τις εξελίξεις στον Λίβανο, ένα από τα πλέον δύσκολα ζητήματα των διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο και ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που θα σχετίζεται με τις εξελίξεις στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου.

Η ανάρτηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ μέσω X πως «επιτεύχθηκε» συμφωνία.

«Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και, ταυτόχρονα, την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο!», πρόσθεσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους, που ωστόσο διευκρίνισε κατόπιν πως η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας θα ξανανοίξει «μόλις υπογραφτεί η συμφωνία».

Η ανακοίνωση πως κλείστηκε συμφωνία πυροδότησε πτώση των τιμών του πετρελαίου, που είχαν σημειώσει άλμα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου κι έκλεισε το στενό, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η συμφωνία των δυο κυβερνήσεων προβλέπει «το άμεσο τέλος του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε από την πλευρά του στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών ενόψει της σύναψης οριστικής συμφωνίας», είπε ακόμη ο κ. Γαριμπαμπαντί, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με «δυσπιστία» τις ΗΠΑ. Έκανε λόγο για τέσσερα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι: «την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είτε πρόκειται για μονομερείς πρωτογενείς ή δευτερογενείς· το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας· την ανοικοδόμηση» και «την οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν· και «τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης» που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν.

Με πληροφορίες από Reuters