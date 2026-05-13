Reuters: Η Σαουδική Αραβία χτύπησε κρυφά το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου

Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε μυστικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για χτυπήματα που δέχθηκε στο έδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους και δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία η Σαουδική Αραβία φέρεται να διεξήγαγε άμεσα στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος, δείχνοντας μια πιο επιθετική στάση απέναντι στον βασικό περιφερειακό της αντίπαλο.

Οι επιθέσεις φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου από τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία, ως «ανταποδοτικά πλήγματα» μετά από επιθέσεις που είχε δεχθεί το βασίλειο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι στόχοι των χτυπημάτων.

Σαουδική Αραβία: Η δεύτερη χώρα του Κόλπου που επιτίθεται στο Ιράν

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα, ούτε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ούτε η Τεχεράνη επιβεβαίωσαν επισήμως τις πληροφορίες. Το δημοσίευμα υποστηρίζει παράλληλα ότι ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, εξελίχθηκε πολύ ευρύτερα απ’ ό,τι είχε γίνει γνωστό δημόσια.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones εναντίον και των έξι κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, πλήττοντας όχι μόνο αμερικανικές βάσεις αλλά και αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές, ενώ είχε προχωρήσει και σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, κάτι που είχε μεταδώσει νωρίτερα η Wall Street Journal.

Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις και διπλωματία το Ιράν

Παράλληλα με τις στρατιωτικές κινήσεις, το Ριάντ φαίνεται πως διατήρησε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη, επιχειρώντας να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Σύμφωνα με Ιρανούς και δυτικούς αξιωματούχους, μετά τα σαουδαραβικά πλήγματα ακολούθησαν εντατικές διπλωματικές επαφές και προειδοποιήσεις του Ριάντ προς το Ιράν ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αντίποινα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Αυτό φέρεται να οδήγησε σε μια άτυπη συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο χώρες λίγο πριν από την κατάπαυση πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις 7 Απριλίου.

Ο Ali Vaez από το International Crisis Group δήλωσε στο Reuters ότι μια τέτοια εξέλιξη δείχνει πως και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι «μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση θα είχε απαράδεκτο κόστος».

Παρά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης, η ένταση δεν εξαφανίστηκε πλήρως. Το Reuters αναφέρει ότι στις 7 και 8 Απριλίου η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε νέες επιθέσεις με 31 drones και 16 πυραύλους, γεγονός που οδήγησε το Ριάντ να εξετάσει νέα αντίποινα κατά του Ιράν αλλά και του Iraq.

Σύμφωνα, πάντα, με το πρακτορείο, το Πακιστάν έστειλε τότε μαχητικά αεροσκάφη για να καθησυχάσει τη Σαουδική Αραβία και παράλληλα πίεσε για αυτοσυγκράτηση και συνέχιση της διπλωματίας.

Με πληροφορίες από Reuters