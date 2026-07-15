Reuters: Η δολοφονία της 11χρονης στην Ινδία φέρνει ξανά στην επιφάνεια την ασταμάτητη σεξουαλική βία

Ένα βράδυ Σαββάτου αυτού του μήνα, ένα 11χρονο κορίτσι έφυγε από το σπίτι του σε μια μικρή πόλη της ανατολικής Ινδίας για να πάει στο πάρτι γενεθλίων μιας φίλης της και δεν επέστρεψε ποτέ, γράφει το Reuters.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το κορίτσι απήχθη, βιάστηκε ομαδικά, κλείστηκε μέσα σε ένα σακί και πετάχτηκε σε μια λίμνη από μια συμμορία ανδρών ενώ ήταν ακόμα ζωντανή.

Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα είναι το πιο πρόσφατο δείγμα της ακραίας σεξουαλικής βίας που έχει λάβει διαστάσεις ενδημικής μάστιγας στην Ινδία, κατά το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Καταγραφής Εγκλημάτων της χώρας, περισσότεροι από 80 βιασμοί καταγγέλλονται καθημερινά στην αστυνομία. Οι ακτιβιστές, ωστόσο, τονίζουν πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς αμέτρητες επιθέσεις δεν καταγγέλλονται ποτέ λόγω του κοινωνικού στίγματος και της ενοχοποίησης των ίδιων των θυμάτων.

On a Saturday evening this month, an 11-year-old girl left her home for a friend's birthday party in a small town in eastern India. She was kidnapped, raped, bundled into a sack and thrown into a pond by a gang of men while still alive, according to a local investigating police… — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Ινδία: Οικονομική υπερδύναμη με «μεσαιωνικές» δομές

Ο ομαδικός βιασμός και η δολοφονία μιας φοιτήτριας μέσα σε λεωφορείο στο Δελχί το 2012 είχαν πυροδοτήσει τότε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησαν σε σαρωτικές νομικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των ποινών και της ίδρυσης ειδικών δικαστηρίων «εξπρές».

Έκτοτε, η οικονομία της Ινδίας έχει εκτοξευθεί και η χώρα έχει εδραιωθεί ανάμεσα στις παγκόσμιες ελίτ. Ωστόσο, η θλιβερή της επίδοση στο κομμάτι της σεξουαλικής βίας παραμένει απελπιστικά στάσιμη.

Χαρακτηριστικά, τα εγκλήματα κατά των γυναικών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2010, τα εγκλήματα κατά των παιδιών έχουν αυξηθεί κατά επτά φορές, το 2024, η Ινδία κατέγραψε 29.536 υποθέσεις βιασμού, ενώ οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, βάσει του νόμου POCSO, άγγιξαν τον αριθμό-ρεκόρ των 69.191 μέσα σε ένα έτος.

Στο Μπαρουϊπούρ, όπου σημειώθηκε το τελευταίο έγκλημα, οι σοκαρισμένοι κάτοικοι, ανάμεσά τους και ο 46χρονος πατέρας της 11χρονης, παρακολούθησαν το άψυχο σώμα του παιδιού, γεμάτο μώλωπες και δαγκωματιές, να ανασύρεται από μια γεμάτη σκουπίδια λίμνη.

«Το μυαλό μου δεν λειτουργεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά εδώ και μέρες», δήλωσε ο πατέρας του κοριτσιού στο Reuters, το οποίο διατηρεί την ανωνυμία της οικογένειας όπως επιβάλλει ο σχετικός εγχώριος νόμος για την προστασία των θυμάτων.

Brutal #murder, gang rape of 11-year-old girl highlights India's unrelenting patriarchy.https://t.co/FeeUO9wvdh — Khaleej Times (@khaleejtimes) July 15, 2026

Η πατριαρχία και η αποτυχία του συστήματος στην Ινδία

Η υπόθεση έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το κυβερνών κόμμα BJP του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, το οποίο ανέλαβε πρόσφατα τη διακυβέρνηση της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, έχοντας ως βασική προεκλογική υπόσχεση την ασφάλεια των γυναικών.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι καμία αλλαγή κυβέρνησης δεν μπορεί να διορθώσει τις βαθιά ριζωμένες παθογένειες της ινδικής κοινωνίας.

«Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει απλώς επειδή αλλάζει το καθεστώς. Πρόκειται για ένα βαθύ πρόβλημα, εγγεγραμμένο στην πατριαρχική μας κουλτούρα, όχι μόνο στη Δυτική Βεγγάλη αλλά σε ολόκληρη την Ινδία», δηλώνει η Σατάμπντι Ντας, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των φύλων με έδρα την Καλκούτα.

Η έλλειψη προσωπικού στην αστυνομία, οι τεράστιες δικαστικές καθυστερήσεις και οι κοινωνικές προκαταλήψεις δημιουργούν στους δράστες ένα αίσθημα απόλυτης ατιμωρησίας.

Παρόλο που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να ιδρύσει 2.600 ειδικά δικαστήρια ταχείας διαδικασίας για σεξουαλικά εγκλήματα έως το 2026, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν λειτουργήσει μόλις 755 σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, στην περίπτωση της 11χρονης, η οικογένεια καταγγέλλει ότι αν η αστυνομία είχε κινητοποιηθεί αμέσως μόλις δηλώθηκε η εξαφάνιση του παιδιού, εκείνο θα μπορούσε να είχε σωθεί. Αντίθετα, οι ίδιοι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ψάξουν μόνοι τους για υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Brutal killing of 11-year-old highlights unrelenting sexual violence in India https://t.co/cLe8nPXRhW — Reuters Asia (@ReutersAsia) July 15, 2026

Ο κίνδυνος των «εξωδικαστικών εκτελέσεων»

Η οργή των πολιτών για τις εξοργιστικά αργές δικαστικές διαδικασίες έχει γεννήσει μια επικίνδυνη τάση, όπως αναδεικνύει το Reuters. Ολοένα και περισσότεροι υποστηρίζουν πλέον τις λεγόμενες «συμπλοκές», μια ευφημιστική ονομασία για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις υπόπτων από την αστυνομία.

Στην υπόθεση του Μπαρουϊπούρ, ένας από τους βασικούς υπόπτους έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά. Η επίσημη εκδοχή της αστυνομίας αναφέρει ότι ο ύποπτος επιχείρησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έσπευσαν να στείλουν το μήνυμα ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνονται ανεκτές».

Ωστόσο, δικηγόροι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν θανάσιμα το κράτος δικαίου.

«Οι πυροβολισμοί υπόπτων από την αστυνομία είναι ένα θέαμα που σχεδιάστηκε για να κατευνάσει την αγωνία της κοινωνίας, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι η στιγμιαία "δικαιοσύνη" θα εξαφανίσει το έγκλημα», τονίζει η δικηγόρος και ακτιβίστρια Βρίντα Γκρόβερ. «Όχι μόνο δεν αποτρέπει το έγκλημα, αλλά δίνει αυθαίρετη εξουσία στην αστυνομία και το κράτος πάνω στις ζωές των πολιτών».

Με πληροφορίες από Reuters

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