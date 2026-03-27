Reuters: Χάκερ με δεσμούς με το Ιράν υποστηρίζουν ότι παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI

Χάκερ με δεσμούς με το Ιράν ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη για την παραβίαση του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του διευθυντή και άλλα έγγραφα στο διαδίκτυο.

Στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα χάκερ Handala Hack Team δήλωσε ότι ο Πατέλ «θα βρει τώρα το όνομά του στη λίστα των θυμάτων που έχουν παραβιαστεί με επιτυχία».

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι το email του Πατέλ είχε παραβιαστεί και είπε ότι το υλικό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο φαινόταν αυθεντικό.

Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Οι χάκερ δεν απάντησαν αμέσως στα μηνύματα.

Η παραβίαση του email του διευθυντή του FBI

Η Handala, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα φιλοπαλαιστινιακών χάκερ αυτοδικίας, θεωρείται από δυτικούς ερευνητές ως μία από τις πολλές ταυτότητες που χρησιμοποιούνται από μονάδες κυβερνοπληροφοριών της ιρανικής κυβέρνησης.

Η Handala πρόσφατα ανέλαβε την ευθύνη για την παραβίαση του λογαριασμού της Stryker (SYK.N), ενός παρόχου ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών με έδρα το Μίσιγκαν, στις 11 Μαρτίου, ισχυριζόμενη ότι διέγραψε έναν τεράστιο όγκο εταιρικών δεδομένων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα email του Πατέλ, αλλά η προσωπική διεύθυνση mail στην οποία η Handala ισχυρίζεται ότι εισέβαλε ταιριάζει με τη διεύθυνση που συνδέεται με τον Πατέλ σε προηγούμενες παραβιάσεις δεδομένων που έχουν διατηρηθεί από την εταιρεία πληροφοριών του dark web District 4 Labs.

Ένα δείγμα του υλικού που ανέβασαν οι χάκερ και εξέτασε το Reuters φαίνεται να περιλαμβάνει ένα μείγμα προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας που χρονολογείται μεταξύ 2010 και 2019.

