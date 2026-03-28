Reuters: Ένας μήνας πολέμου στο Ιράν, μόνο δύσκολες επιλογές για τον Τραμπ

Ένας μήνας πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπληρώνεται μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ένας μήνας πολέμου στο Ιράν, μόνο δύσκολες επιλογές για τον Τραμπ» σχολιάζει το Reuters. «Δεν διαφαίνεται τέλος του πολέμου μετά από ένα μήνα, καθώς το Ιράν πιέζει την παγκόσμια οικονομία» σχολιάζει το NBC News.

«Με τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας να ανεβαίνουν και τα ποσοστά αποδοχής του από την εργασία του να μειώνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με δύσκολες επιλογές μετά από έναν μήνα πολέμου εναντίον του Ιράν: να συνάψει μια ενδεχομένως ελαττωματική συμφωνία και να αποχωρήσει, ή να κλιμακώσει στρατιωτικά και να διακινδυνεύσει μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα μπορούσε να καταναλώσει την προεδρία του» τονίζει το Reuters.

Το ερώτημα τώρα, λένε οι αναλυτές, είναι εάν ο Τραμπ είναι έτοιμος να χαλαρώσει ή να εντείνει αυτό που οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει πόλεμο επιλογής, έναν πόλεμο που πυροδότησε το χειρότερο παγκόσμιο σοκ ενεργειακού εφοδιασμού στην ιστορία και εξαπλώθηκε πολύ πέρα ​​από την περιοχή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, χωρίς καμιά ένδειξη αποκλιμάκωσης, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά πλήγματα και τις ΗΠΑ να διαβεβαιώνουν πως οι στόχοι τους θα έχουν επιτευχθεί σε δυο εβδομάδες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε κάπου δέκα ισχυρές εκρήξεις στη Τεχεράνη κι είδε καπνό να υψώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν. Λίγο αργότερα, όπως και τα προηγούμενα βράδια, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πλήττει «στόχους» στην πόλη.

Στο Ισραήλ, άνδρας 52 ετών σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν σε ιρανικό πλήγμα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, μετά την κήρυξη συναγερμού από τον στρατό εξαιτίας της εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων.

Ο επικεφαλής της διοίκησης του «εσωτερικού μετώπου» του ισραηλινού στρατού Μίκι Νταβίντ δήλωσε, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ότι πλήγμα με πύραυλο που περιείχε πυρομαχικά διασποράς προκάλεσε «καταστροφές» σε πολυκατοικία.

Το κτίριο χτυπήθηκε από «βόμβα διασποράς», η οποία «διαπέρασε την οροφή, διαπέρασε όροφο, κατόπιν εξερράγη σε άλλο όροφο», εξήγησε.

Τα όπλα διασποράς είναι σχεδιασμένα για να διασκορπίζουν δεκάδες βομβίδια πάνω από τον στόχο. Πέρα από το ότι έχουν εκτεταμένη περίμετρο δράσης, πολλά από τα πυρομαχικά που σκορπίζουν δεν εκρήγνυνται κι εγείρουν κίνδυνο διαρκείας για τους αμάχους. Το είδος όπλων αυτό θεωρητικά απαγορεύτηκε με διεθνή σύμβαση το 2008, πλην όμως ούτε το Ιράν, ούτε το Ισραήλ, ούτε οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή.

Ο πόλεμος ξέσπασε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, με καταιγιστικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Έκτοτε, η ένοπλη σύρραξη πλήττει τον άμαχο πληθυσμό στην περιοχή και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από αυτήν, απειλώντας την παγκόσμια οικονομία. Δεκάδες χώρες ανακοίνωσαν τις τελευταίες ημέρες μέτρα για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο της απογείωσης των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης.

Και έναν μήνα αφού ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη, οι άμαχοι παντού συνεχίζουν να πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα. Ιδίως στην Τεχεράνη, όπου κάθε νύχτα ζουν στον ρυθμό των βομβαρδισμών.

Η Ενσιέ, 46χρονη οδοντίατρος στην ιρανική πρωτεύουσα, λέει πως κάθε μέρα «χάνει λίγη ελπίδα ακόμη», καθώς «έχουμε παγιδευτεί ανάμεσα σε τρεις δυνάμεις που έχουν τρελαθεί». «Ο πόλεμος μου έχει πάρει ένα κομμάτι μου», προσθέτει.

Παράλληλα η κατάσταση δεν παύει να γίνεται χειρότερη στον Λίβανο, που σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ, το σιιτικό κίνημα προσκείμενο στην Τεχεράνη, εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνέχιζε χθες να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά) και τον νότιο τομέα της Βηρυτού, που θεωρεί προπύργια του κινήματος. Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε από την πλευρά της ότι μαχητές της εκτόξευσαν αντιαεροπορικό πύραυλοι εναντίον ισραηλινού μαχητικού αεροσκάφους πάνω από τη Βηρυτό και ενεπλάκησαν σε μάχες «σώμα με σώμα με τις δυνάμεις του εχθρού ισραηλινού στρατού» στον νότο, όπου το Ισραήλ προχώρησε σε εισβολή βαθιά στο λιβανικό έδαφος, στη θεωρία για να μεγεθύνει την «ουδέτερη ζώνη» κατά μήκος του ποταμού Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο Λίβανος μετά τουλάχιστον 1.142 νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένους.