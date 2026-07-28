Reuters: Διπλωματική πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό - Νέες συνομιλίες μετά από μία δεκαετία

Μια νέα διπλωματική προσπάθεια ξεκινά την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επιχειρώντας να επαναφέρει τις δύο πλευρές της Κύπρου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια αδιεξόδου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στο νησί με την ιδιότητα του επικεφαλής του ΟΗΕ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται «εν μέσo ενδείξεων ότι οι δύο πλευρές είναι ίσως έτοιμες να διαπραγματευτούν ξανά, αν και συνεχίζουν να διαφωνούν ως προς τους βασικούς κανόνες των συνομιλιών», αναφέρει το κείμενο του Reuters.

Τυχόν ενδεχόμενο ναυάγιο θα παρατείνει μια διαμάχη που επιβαρύνει τις σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινές συνομιλίες με τους δυο ηγέτες

Ο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026, θα συναντηθεί ξεχωριστά την Τρίτη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν. Την Τετάρτη, οι τρεις τους θα πραγματοποιήσουν κοινές συνομιλίες στη νεκρή ζώνη που ελέγχεται από τον ΟΗΕ και διαιρεί το νησί.

Κυπριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συντάξει μια σειρά από ιδέες για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών, αν και στελέχη του ΟΗΕ διαψεύδουν την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου κατέρρευσαν το 2017, στη βάση του υποστηριζόμενου από τον ΟΗΕ μοντέλου της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Ερχιουρμάν,ο οποίος εξελέγη ηγέτης των Τουρκοκυπρίων το περασμένο έτος, προεκλογικά τάχθηκε υπέρ της διερεύνησης μιας ομοσπονδιακής λύσης, διαφοροποιούμενος από τον προκάτοχό του που απαιτούσε λύση δύο κρατών. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε μια διαδικασία χωρίς χρονικό ορίζοντα, αν δεν υπάρξει εκ των προτέρων συμφωνία για την πολιτική ισότητα και τους κανόνες που θα διέπουν τις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters