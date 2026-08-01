Reuters: Δίκτυο παράνομου τζόγου βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει κυρώσεις ύψους 4 δισ. δολαρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παράνομου διαδικτυακού τζόγου στον κόσμο φέρεται να αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, διακινώντας τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων.

Αυτό αποκαλύπτει εκτενής έρευνα του Reuters, η οποία συνδέει το δίκτυο με ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στο Ντουμπάι, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, επιχειρήσεις εξόρυξης bitcoin και πρόσωπα που έχουν σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Shelbit, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χωρίς άδεια λειτουργίας, το οποίο, σύμφωνα με αναλύσεις blockchain και στοιχεία που εξέτασε το Reuters, έχει διακινήσει τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τον Μάιο του 2024.

Gambling is outlawed in Iran, punishable by lashing and prison. But a gambling network identified by Reuters has unfettered access to the Islamic Republic's online payments system, which is closely overseen by the country's central bank https://t.co/8S9uCckJBr pic.twitter.com/FWqaOiHElQ — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Ιράν: Ποιοι ήταν οι «πελάτες» του ανταλλακτηρίου

Η εταιρεία φέρεται να λειτουργούσε από γραφείο στο Ντουμπάι, χωρίς ουσιαστική δημόσια παρουσία, ενώ ο ιστότοπός της δεν είναι πλέον διαθέσιμος.

Σύμφωνα με το Reuters, σημαντικός πελάτης της Shelbit ήταν ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερες από 2.000 ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου στα περσικά, το οποίο προωθούν δύο ιδιαίτερα γνωστοί Ιρανοί influencers, ο Σάσα Σομπχανί και ο Πουγιάν Μοχτάρι.

Κατά το ίδιο αναλυτικό ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες επιδεικνύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολυτελή αυτοκίνητα, γιοτ και ιδιωτικά αεροσκάφη, ενώ ταυτόχρονα διαφημίζουν πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών που απευθύνονται σε Ιρανούς χρήστες, παρά το γεγονός ότι ο τζόγος απαγορεύεται αυστηρά στην Ισλαμική Δημοκρατία και τιμωρείται με φυλάκιση και μαστίγωση.

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως οι δύο influencers και ο ιδρυτής της Shelbit, Σιαβάς Καϊβανπούρ, καταδικάστηκαν ερήμην το 2023 από ιρανικό δικαστήριο για συμμετοχή σε υπόθεση παράνομου τζόγου. Ωστόσο, όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή συνεργασία με τις ιρανικές αρχές.

Reuters identified the hub of an Iranian money-moving operation, through which an illegal gambling network, the country's central bank and other sanctioned Iranian entities move currency to some of the most prominent players in crypto, including Binance https://t.co/zPN9NFxfDG pic.twitter.com/rfB7wjcJJ7 — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Τι υποστηρίζει η έρευνα για το Ιράν

Η έρευνα υποστηρίζει ότι η Shelbit αποτέλεσε τον βασικό κόμβο μέσω του οποίου κεφάλαια από το δίκτυο τζόγου, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες οντότητες που τελούν υπό κυρώσεις αποκτούσαν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κρυπτονομισμάτων.

Αναλυτές blockchain που συνεργάστηκαν με το Reuters διαπίστωσαν ότι το ανταλλακτήριο είχε άμεσες συναλλαγές με ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, καθώς και με τη Nobitex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της χώρας, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν φέτος υπό κυρώσεις.

Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων φαίνεται να προερχόταν από επιχειρήσεις εξόρυξης bitcoin στο Ιράν. Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων νομιμοποιήθηκε στη χώρα το 2019 και θεωρείται πλέον σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση πολύτιμου ξένου συναλλάγματος, καθώς το τραπεζικό σύστημα του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές λόγω των κυρώσεων.

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 676 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν από διευθύνσεις της Shelbit προς τη Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η Binance δήλωσε ότι η Shelbit δεν διέθετε λογαριασμό στην πλατφόρμα της ούτε τελούσε υπό κυρώσεις και ότι, όταν εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές, λογαριασμοί πάγωσαν και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, δεν αμφισβήτησε ότι είχε επεξεργαστεί συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με τη Shelbit.

One of the world's largest illegal gambling networks sends hundreds of millions of crypto through an office in Dubai. It’s part of a $4 billion Iranian sanctions evasion hub https://t.co/GZnCkX6C8N pic.twitter.com/AxdtvL6nmL — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποκαλύψεις για τον ρόλο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Πρώην Ιρανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί με το σώμα υποστήριξαν στο Reuters ότι οι Φρουροί ανέλαβαν τον έλεγχο του διαδικτυακού τζόγου στο Ιράν όταν αντιλήφθηκαν την οικονομική του δυναμική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δίκτυο λειτουργούσε με την ανοχή ή και τη συνεργασία κρατικών μηχανισμών, ενώ οι δημοφιλείς influencers χρησιμοποιούνταν για την προσέλκυση νέων παικτών.

«Όταν μια οικονομική δραστηριότητα αποκτά μεγάλο μέγεθος και λειτουργεί ανεξάρτητα από το καθεστώς, οι Φρουροί της Επανάστασης παρεμβαίνουν για να την ελέγξουν», δήλωσε ένας πρώην σύμβουλος του σώματος στο Reuters. Άλλος πρώην αξιωματούχος υποστήριξε ότι το κράτος χρησιμοποιεί τον παράνομο τζόγο όχι για να τον καταπολεμήσει, αλλά για να απομακρύνει ανταγωνιστές και να διατηρεί τον έλεγχο της αγοράς.

Παράλληλα, οι αρχές του Ντουμπάι διερευνούν τον ρόλο της Shelbit. Η Ρυθμιστική Αρχή Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA) επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είχε ήδη κινηθεί κατά της εταιρείας επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια και, στις 24 Ιουλίου, εξέδωσε εντολή άμεσης διακοπής κάθε δραστηριότητας, επικαλούμενη πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τις αποκαλύψεις, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να στοχοποιεί ψηφιακά δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

Με πληροφορίες από Reuters