Ρέμπελ Γουίλσον: Ισχυρίζεται ότι μπορεί να ζήσει μόνο με 600 θερμίδες την ημέρα

Η Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την απώλεια βάρους της όλα αυτά τα χρόνια, υποστήριξε ότι δεν χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα τόσες θερμίδες όσες πιστεύουμε.

«Ήμουν μόλις σε ένα πρόγραμμα όπου έμαθα για το φαγητό και μας δίδαξαν ότι δεν χρειάζεσαι πραγματικά τόσες θερμίδες όσες νομίζεις», δήλωσε η 43χρονη ηθοποιός στη Daily Mail, σε ένα πάρτι για την παρουσίαση της εφαρμογής γνωριμιών Fluid, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Όπως εξήγησε, πρόσφατα βρέθηκε σε ένα σπα στην Αυστρία, για μια εβδομάδα, όπου έμαθε ότι «βασικά χρειάζεσαι μόνο περίπου 600 θερμίδες την ημέρα», σε αντίθεση με «1.500 ή 2.000».

Αν και παραδέχτηκε ότι η ιδέα «μπορεί να ακούγεται τρελή» σε κάποιους, πρόσθεσε ωστόσο πως πιστεύει ότι «το σώμα δεν χρειάζεται πολλές θερμίδες, ειδικά όταν προσπαθείς να αποτοξινωθείς».

«Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να τρως πολύ... αλλά αν τρως σωστά και μικρές μερίδες, θα είσαι μια χαρά», πρόσθεσε.

Η Ρέμπελ Γουίλσον στην πρεμιέρα του "Night At the The Museum: Secret of the Tomb", τον Δεκέμβριο του 2014. Φωτ.: EPA/HANNAH MCKAY