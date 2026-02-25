Ρεκόρ θανάτων δημοσιογράφων το 2025 – Οι δύο στους τρεις από ισραηλινά πυρά

Συνολικά 129 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν το 2025 εν ώρα εργασίας, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Πρόκειται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με ιστορικό ρεκόρ απωλειών και δεύτερη χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με την CPJ, το Ισραήλ ευθύνεται για περίπου τα δύο τρίτα των δολοφονιών. Η CPJ, ανεξάρτητη οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη που καταγράφει επιθέσεις κατά του Τύπου, επισημαίνει ότι 86 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά μέσα στο 2025.

Οι περισσότεροι ήταν Παλαιστίνιοι στη Γάζα, ενώ 31 εργαζόμενοι στα μέσα σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κέντρο μέσων των Χούθι στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη φονικότερη επίθεση κατά δημοσιογράφων που έχει καταγράψει η CPJ. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το Ισραήλ ευθύνεται και για το 81% των 47 περιπτώσεων που η οργάνωση κατέταξε ως στοχευμένες δολοφονίες. Η CPJ σημειώνει ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς οι περιορισμοί πρόσβασης στη Γάζα δυσχεραίνουν την επαλήθευση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο από τον Guardian. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι στοχεύει μόνο μαχητές και ότι οι επιχειρήσεις σε εμπόλεμες ζώνες ενέχουν κινδύνους. Για το πλήγμα στο κέντρο μέσων στην Υεμένη είχε αναφέρει ότι επρόκειτο για προπαγανδιστικό βραχίονα των Χούθι.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει ότι στόχευσε δημοσιογράφους στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι είχαν δεσμούς με τη Χαμάς, χωρίς να δημοσιοποιήσει επαληθεύσιμα στοιχεία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ότι οι ρεπόρτερ που σκοτώθηκαν είχαν σχέση με ένοπλες οργανώσεις. Η CPJ κάνει λόγο για «θανατηφόρες συκοφαντίες» σε τέτοιες αναφορές.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, με αποτέλεσμα όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα που σκοτώθηκαν εκεί να είναι Παλαιστίνιοι. Η έκθεση αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον καταγράψει περισσότερες στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων από οποιονδήποτε άλλο στρατό, στα περισσότερα από 30 χρόνια που η CPJ συλλέγει δεδομένα.

Από τους 129 νεκρούς, τουλάχιστον 104 σκοτώθηκαν σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων. Πέρα από τη Γάζα και την Υεμένη, οι πιο θανατηφόρες χώρες για δημοσιογράφους ήταν το Σουδάν με εννέα νεκρούς και το Μεξικό με έξι. Τέσσερις Ουκρανοί δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από ρωσικές δυνάμεις και τρεις δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχεύει σκόπιμα δημοσιογράφους και έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για επιθέσεις σε Ρώσους ρεπόρτερ, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο δημοσιογράφος του Reuters Χουσάμ αλ Μάσρι, ο οποίος σκοτώθηκε τον Αύγουστο από ισραηλινά πυρά ενώ μετέδιδε ζωντανά από το νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό λάθος». Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι στόχευσε κάμερα της Χαμάς, όμως έρευνα του Reuters κατέληξε ότι ο εξοπλισμός ανήκε στο πρακτορείο.

Με πληροφορίες από Guardian