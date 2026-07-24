Ρεκόρ πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο – Πάνω από 5.000 μόνο το Σάββατο

Ρεκόρ ημερήσιας εναέριας κυκλοφορίας κατέγραψε η Ελλάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου, όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων που διαχειρίστηκαν μέσα σε μία ημέρα οι ελληνικές υπηρεσίες στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Αθηνών, δηλαδή στη ζώνη όπου η Ελλάδα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της εναέριας κυκλοφορίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου 2024, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 4.944 πτήσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές διαχειρίστηκαν την αυξημένη κίνηση τηρώντας τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες.

Η εναέρια κυκλοφορία είχε ήδη παρουσιάσει σημαντική άνοδο στις αρχές του μήνα. Στις 4 Ιουλίου καταγράφηκαν 4.925 πτήσεις, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Αυγούστου του 2025, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 4.916.

Η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Με βάση τα διαθέσιμα σχέδια πτήσεων, η κίνηση προβλέπεται να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη σε όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αυτά είναι 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια για το 2025: Τα δύο που βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου