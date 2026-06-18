Ρεκόρ Γκίνες: Η 194χρονη χελώνα Τζόναθαν είναι το γηραιότερο χερσαίο ζώο στον κόσμο

Η χελώνα Τζόναθαν, το εμβληματικό ερπετό που νωρίτερα φέτος είχε βρεθεί στο επίκεντρο ψευδών φημών περί θανάτου του, όχι μόνο παραμένει ζωντανή, αλλά προσθέτει ακόμη μία διάκριση στο εντυπωσιακό βιογραφικό της.



Σε ηλικία που εκτιμάται στα 194 χρόνια, ο Τζόναθαν διατηρεί τον τίτλο του γηραιότερου ζωντανού χερσαίου ζώου στον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Guinness World Records στις 17 Ιουνίου.



Ο Τζόναθαν είναι μια γιγάντια χελώνα των Σεϋχελλών και πιστεύεται ότι ήταν ήδη τουλάχιστον 50 ετών όταν μεταφέρθηκε το 1882 στη νήσο της Αγίας Ελένης, το απομονωμένο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η πραγματική του ηλικία ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς, όπως σημειώνει το Guinness, τα 194 χρόνια αποτελούν μια συντηρητική εκτίμηση. Για σύγκριση, το συγκεκριμένο είδος έχει μέσο προσδόκιμο ζωής περίπου 150 χρόνια.

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Σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian, η χελώνα είχε προσφερθεί ως δώρο στον μελλοντικό κυβερνήτη της Αγίας Ελένης και έκτοτε ζει στους κήπους της ιστορικής έπαυλης Plantation House, επίσημης κατοικίας του κυβερνήτη του νησιού.

Jonathan the tortoise is officially a Guinness World Records ICON ✨



Believed to have been born c. 1832, Jonathan is the oldest living land animal at the grand old age of 194 years. He is a Seychelles giant tortoise and the average life expectancy of his species is 150. pic.twitter.com/WqxBrM4Z8H — Guinness World Records (@GWR) June 17, 2026

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Τζόναθαν γεννήθηκε σε μια εποχή που ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός. Φαίνεται πως περιπλανιόταν ήδη στη Γη πριν τραβηχτεί η πρώτη φωτογραφία το 1838, πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεφωνική κλήση το 1876 και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του Πύργου του Άιφελ το 1889.



Την Πρωταπριλιά κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψευδείς αναφορές ότι είχε πεθάνει, οι οποίες διαψεύστηκαν γρήγορα. Σήμερα, ο Τζόναθαν εξακολουθεί να ζει ήρεμα στους κήπους της Plantation House μαζί με άλλες τρεις χελώνες, περνώντας τις μέρες του τρώγοντας χόρτα και απολαμβάνοντας τον ήλιο.



Σχεδόν δύο αιώνες μετά τη γέννησή του, ο Τζόναθαν παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας.



Με πληροφορίες από USA Today

