Ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία – Σχεδόν 100.000 άτομα άνω των 100 ετών

Η Ιαπωνία καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ αιωνόβιων, με 99.763 πολίτες ηλικίας 100 ετών και άνω, αριθμός που προκαλεί ανησυχία λόγω της πληθυσμιακής κρίσης και της αυξανόμενης πίεσης στο σύστημα υγείας και πρόνοιας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το 90% των αιωνόβιων είναι γυναίκες. Ο αριθμός αυξήθηκε κατά 4.644 σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας την 55η συνεχόμενη χρονιά ανόδου.

Η διόγκωση του ηλικιωμένου πληθυσμού εντείνει τις πιέσεις σε συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ο ενεργός πληθυσμός συρρικνώνεται. Το 2024, ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε κατά περισσότερους από 900.000 ανθρώπους – αριθμός-ρεκόρ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα χαρακτήρισε την κατάσταση «σιωπηλή έκτακτη ανάγκη», ανακοινώνοντας μέτρα όπως ευέλικτο ωράριο, δωρεάν παιδική μέριμνα και κίνητρα για την προσέλκυση ξένων εργαζομένων.

Η Ιαπωνία φιλοξενεί μία από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες» του πλανήτη – περιοχές με υψηλά ποσοστά μακροζωίας. Στην Οκινάουα, 400 μίλια νότια της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το 2022 καταγράφηκαν εκεί 1.271 αιωνόβιοι, δηλαδή 68 ανά 100.000 κατοίκους.

Η μεγαλύτερη σε ηλικία Ιαπωνέζα είναι η 114χρονη Σιγκεκό Καγκάουα από τη Νάρα, η οποία εργάστηκε ως γιατρός μέχρι τα 80 της χρόνια. Παρά τον μεγάλο αριθμό αιωνόβιων, ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο ανήκει σήμερα στη Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, που έκλεισε τα 116.

