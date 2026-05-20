Ραούλ Κάστρο: Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας κατηγορείται για ανθρωποκτονία στις ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (20/5).

Το κατηγορητήριο κατά του Κάστρο, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι στις 23 Απριλίου, περιλαμβάνει μία πράξη συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις ανθρωποκτονίες και δύο πράξεις καταστροφής αεροσκαφών, όπως προκύπτει από τα δικαστικά αρχεία.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης πέντε ακόμη άτομα ως συγκατηγορούμενοι.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με περιστατικό του 1996, όταν κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη που χειρίζονταν Κουβανοί εξόριστοι, δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, σε εκδήλωση στο κέντρο του Μαϊάμι προς τιμήν των θυμάτων του περιστατικού.

«Το μήνυμά μου σήμερα είναι ξεκάθαρο: οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνούν και δεν θα ξεχάσουν τους πολίτες τους», δήλωσε ο Μπλανς, αποσπώντας χειροκροτήματα από συγκεντρωμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους και Κουβανοαμερικανούς.

Ο Κάστρο, 94 ετών, εμφανίστηκε δημόσια στην Κούβα νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα ή ότι η κυβέρνησή του θα επιτρέψει την έκδοσή του.

Δημόσια εμφάνιση του Ραούλ Κάστρο πριν ένα μήνα/Φωτογραφία: EPA

Τραμπ: «Κράτος-παρία» η Κούβα

Το κατηγορητήριο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προωθήσει πολιτική αλλαγής καθεστώτος στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές του Φιντέλ Κάστρο βρίσκονται στην εξουσία από την επανάσταση του 1959.

Σε δήλωσή του νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα «κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές δυνάμεις» και ενέταξε τις ενέργειες της κυβέρνησής του στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στο Δυτικό Ημισφαίριο.

«Από τις ακτές της Αβάνας μέχρι τις όχθες της Διώρυγας του Παναμά, θα εκδιώξουμε τις δυνάμεις της ανομίας, του εγκλήματος και της ξένης διείσδυσης», δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στο Κονέκτικατ.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το νησί δεν αποτελεί απειλή.

Το κατηγορητήριο σηματοδοτεί μια νέα επιδείνωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην αντιπάλων του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Φιντέλ Κάστρο σύναψε συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση και προχώρησε στην εθνικοποίηση αμερικανικών επιχειρήσεων και περιουσιών. Οι ΗΠΑ διατηρούν έκτοτε οικονομικό εμπάργκο κατά της χώρας των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει κατά καιρούς συνομιλίες. Οι διπλωματικές σχέσεις βελτιώθηκαν προσωρινά κατά τη δεύτερη θητεία του πρώην Αμερικανού προέδρου,Μπαράκ Ομπάμα όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε πιο σκληρή γραμμή.

Με πληροφορίες από Reuters