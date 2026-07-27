Πυροβολισμοί στο Τορόντο: Κοντά στο αμερικάνικο προξενείο το συμβάν

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/7) στο Τορόντο του Καναδά, κοντά στο αμερικάνικο προξενείο.

Η αστυνομία του Τορόντο ερευνά νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο αμερικανικό προξενείο, λίγους μόλις μήνες μετά την επίθεση με πυροβολισμούς που είχε δεχθεί το ίδιο κτίριο, μεταδίδουν σχετικά τα ΜΜΕ της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμό στις 4:46 τα ξημερώματα της Δευτέρας, κοντά στο προξενείο, στη λεωφόρο «University Avenue». Κατά την έρευνα εντόπισαν ίχνη από πυροβολισμούς έξω από το άμερικο προξενείο.

Breaking: Shooting near US Consulate along University Avenue this morning. Police confirm one shell casing found. 2nd shooting here this year pic.twitter.com/llc24VDkRQ — Courtney Heels (@CourtHeelsCP24) July 27, 2026

Πυροβολισμοί στο Τορόντο: Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχουν εντοπιστεί τρύπες από σφαίρες στο κτίριο, στο Τορόντο. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα λευκό σεντάν εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί πως το αμερικανικό προξενείο είχε γίνει ξανά στόχος στις 10 Μαρτίου, όταν δύο δράστες φέρονται να πυροβόλησαν επανειλημμένα το κτίριο πριν διαφύγουν με κλεμμένο όχημα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξαν αργότερα τους υπόπτους να πυροβολούν το κτίριο και να καταγράφουν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα, σύμφωνα με την αστυνομία. Από την επίθεση εκείνη δεν τραυματίστηκε κανείς.

Τον περασμένο μήνα οι αρχές συνέλαβαν τον 18χρονο Σέλντον Τρέισι-Στιούαρτ και την 19χρονη Ζάρα Τζάμπι, στους οποίους απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες για την επίθεση του Μαρτίου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για δεκάδες ένοπλες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με εγκληματικά δίκτυα που αναλαμβάνουν επιθέσεις επί πληρωμή.

Κατά τη διάρκεια σχετικής επιχείρησης έχασε τη ζωή του ο 43χρονος αστυνομικός Μαρκ Πινιζότο, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ συμμετείχε σε έρευνα. Ο 19χρονος Νίκολας Μπένετ, που κατηγορείται για τον φόνο του αστυνομικού, τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Με πληροφορίες από Toronto Star