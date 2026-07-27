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Πυροβολισμοί στο Σιάτλ σε φεστιβάλ φαγητού: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Οι πρώτες πληροφορίες - Υπάρχουν και τραυματίες

The LiFO team
The LiFO team
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΙΑΤΛ Facebook Twitter
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Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές για πυροβολισμούς στο Σιάτλ σε φεστιβάλ φαγητού.

Οι πληροφορίες έως τώρα κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και δύο τραυματίες.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά με οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

«Το μόνο που έκανα, ήταν να τρέχω» περιέγραψε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Η στιγμή των πυροβολισμών:

Επίσης, φέρεται να έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι.

Σημειώνεται πως το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες.

Με πληροφορίες από Dayton Daily News

 
 
 
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