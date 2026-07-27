Πυροβολισμοί στο Σιάτλ σε φεστιβάλ φαγητού: Πώς έγινε η επίθεση - Στους τρεις οι νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ωστόσο συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού σε πολυσύχναστη τουριστική περιοχή της πόλης, κοντά στο εμβληματικό Space Needle, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες επισκέπτες και οικογένειες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της Αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι επρόκειτο για ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο άτομα.

«Πιστεύουμε ότι δύο άνθρωποι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν έναν από τους υπόπτους, ο οποίος παραδόθηκε χωρίς αντίσταση. Ο δεύτερος, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει και παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Πυροβολισμοί στο Σιάτλ σε φεστιβάλ φαγητού: Στους τρεις οι νεκροί

Από τους συνολικά επτά ανθρώπους που δέχθηκαν πυρά, οι τρεις δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Δύο υπέκυψαν επιτόπου στα τραύματά τους, ενώ το τρίτο θύμα άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Κατά την έρευνα στον χώρο οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν μεταφερθεί για βαλλιστική εξέταση. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος για το κοινό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών.

Με πληροφορίες από ΒΒC, New York Times