Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Πυροβολισμοί το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε συνοικία του Κιέβου, με έναν ένοπλο να σκοτώνει τουλάχιστον δύο ανθρώπους και να τραυματίζει άλλους πέντε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης και τον σκότωσαν κατά την επιχείρηση της σύλληψης.

Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της σύλληψης, προσέθεσε και σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν την επιχείρηση.

Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη συνοικία Χολοσίιβσκι (Holosiivskyi), με τις πρώτες εκτιμήσεις των υγειονομικών αρχών να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει ασαφής, καθώς άλλες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ δυνάμεις ταχείας επέμβασης έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακούγονται πυροβολισμοί και μέσα στο σούπερ μάρκετ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες έχουν περικυκλώσει την περιοχή, ενώ οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τον δράστη και να απομακρύνουν πολίτες με ασφάλεια.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, με τις πληροφορίες να αλλάζουν συνεχώς και τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters, Kyiv Independent