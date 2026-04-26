Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Ο δράστης δεν συναργάζεται με τους ανακριτές»

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι εκτιμά πως ο δράστης της επίθεσης στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του Δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, είχε ως στόχο στελέχη της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «εξακολουθεί να διερευνάται» αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν συγκεκριμένα στόχος.

Ο Μπλανς τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται «σε πολύ πρώιμο στάδιο» και ανέφερε πως οι αρχές εξετάζουν περισσότερα στοιχεία για τον δράστη, μεταξύ των οποίων «ορισμένα γραπτά», ενώ συνομιλούν και με άτομα που τον γνώριζαν.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης δεν συνεργάζεται με τους ερευνητές.

Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς/Φωτογραφία: EPA

«Το κράτησα λίγο γενικό, γιατί πιστεύουμε ότι στόχος ήταν κυβερνητικά στελέχη», δήλωσε ο Μπλανς σε εκπομπή του NBC News . «Προφανώς, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέλος της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της, αλλά όσον αφορά συγκεκριμένες απειλές που μπορεί να είχαν διατυπωθεί εκ των προτέρων, συνεχίζουμε να το διερευνούμε ενεργά».

Ο Μπλανς αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τα γραπτά, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται μόλις περίπου 12 ώρες σε εξέλιξη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου και διέμεινε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «τις τελευταίες μία-δύο ημέρες».

Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο όπλα που είχε στην κατοχή του τα είχε αγοράσει «τα τελευταία χρόνια».

Ποιος είναι ο δράστης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της επίθεσης που άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Αρχικά ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο συλληφθείς, μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο καθώς ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση.

Σχετικά με το περιστατικό, ο 31χρονος φέρεται να κινήθηκε προς σημείο ελέγχου ασφαλείας και να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να είναι δάσκαλος στην Καλιφόρνια, δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουάσινγκτον.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε πράξη βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, αδικήματα που επισύρουν βαριές ποινές φυλάκισης.