Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Νεκροί οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Νεκροί είναι οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από διασώστες, τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για περιστατικό με πυροβολισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε ότι ο δήμος «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών», έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Μάλιστα, την ώρα του συμβάντος, ο Τραμπ βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί στενά αυτή τη τραγική υπόθεση. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social πως «το ζώο που πυροβόλησε τα δύο μέλη της εθνοφρουράς» έχει «επίσης, τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ανεξαρτήτως, θα το πληρώσει πολύ ακριβά».

Εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς από την Περιφέρεια της Κολούμπια και αρκετές πολιτείες περιπολούν την Ουάσινγκτον τις τελευταίες εβδομάδες. Η ανάπτυξη έγινε μετά την εντολή έκτακτης ανάγκης που εξέδωσε ο Τραμπ τον Αύγουστο, με την οποία ομοσπονδοποιήθηκε η τοπική αστυνομία και ζητήθηκε η συνδρομή της Εθνοφρουράς από οκτώ πολιτείες.

Με πληροφορίες από Associated Press