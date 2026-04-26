Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Ήμουν γονατισμένος, κάτω από το τραπεζομάντηλο»

Ο ανταποκριτής του BBC, Gary O'Donoghue, περιγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει, είχε μόλις ολοκληρώσει το φαγητό του όταν άκουσε δυνατούς, υπόκωφους ήχους από την κατεύθυνση της κεντρικής εισόδου της αίθουσας εκδηλώσεων στο Washington Hilton.

Αρχικά χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε, ωστόσο γρήγορα αναγνώρισε τον χαρακτηριστικό ήχο πυροβολισμών από ημιαυτόματα όπλα.

Ο ίδιος, που είναι τυφλός και βασίζεται κυρίως στην ακοή του, άκουσε τζάμια να σπάνε, ενώ ένιωσε έναν συνάδελφό του να πέφτει στο πάτωμα για να καλυφθεί. Ακολούθησε την κίνησή του και βρέθηκε γονατισμένος κάτω από το τραπέζι, περιμένοντας να δει αν ο ένοπλος θα εισέβαλε στην αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα.

«Ήμουν γονατισμένος κάτω από το τραπεζομάντηλο, σχεδόν βέβαιος ότι βρισκόμουν ξανά, ένα ακόμη βράδυ Σαββάτου, σε μια προεδρική εκδήλωση - και στο επίκεντρο ακόμη ενός περιστατικού πυροβολισμών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα επόμενα λεπτά επικράτησε πανικός, με ανθρώπους να φωνάζουν και να τρέχουν, ενώ αρκετοί εισέβαλαν στην αίθουσα από τον διάδρομο προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, άλλοι πράκτορες με πλήρη εξάρτυση και όπλα στραμμένα προς το πλήθος προσπαθούσαν να εντοπίσουν ενδεχόμενες πρόσθετες απειλές. Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο O'Donoghue είχε δει και τον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. σε κοντινό χώρο, ενώ κοντά στην είσοδο βρισκόταν και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος σύμφωνα με περιγραφές είχε πέσει στο πάτωμα για να προστατεύσει τη σύντροφό του.

Ο δημοσιογράφος θέτει εύλογα ερωτήματα για το πώς ήταν δυνατόν ένας ένοπλος να πλησιάσει ξανά τόσο κοντά στον πρόεδρο, σημειώνοντας ότι, αν και οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο είχαν αποκλειστεί, τα μέτρα ασφαλείας στην είσοδο της εκδήλωσης δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρά.

«Αμέσως, το μυαλό σου στρέφεται στο «τι», στο «γιατί» και – στην περίπτωση αυτή – κυρίως στο «πώς». Πώς μπόρεσε ένας ένοπλος να πλησιάσει τον πρόεδρο, για άλλη μια φορά;»

Όπως περιγράφει, ο έλεγχος των εισιτηρίων ήταν επιφανειακός, ενώ ο έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική έρευνα των προσωπικών αντικειμένων.

Για αρκετά λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα παρέμειναν καλυμμένοι κάτω από τραπέζια, προσπαθώντας παράλληλα να βρουν σήμα στα κινητά τους τηλέφωνα για να ενημερωθούν και να μεταδώσουν τις εξελίξεις.

Ο ίδιος σημειώνει ότι προσπάθησε να μην σκεφτεί το μέγεθος της κατάστασης, ωστόσο, όπως παραδέχεται, ήταν αδύνατο να αγνοήσει κανείς πόσο εύκολα το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε μαζική τραγωδία.

