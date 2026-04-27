Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας «καρφώθηκε» στο κινητό του

Η σφαίρα που χτύπησε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου, φαίνεται πως εκτράπηκε από το κινητό του τηλέφωνο.

Ο 31χρονος δράστης από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να πυροβόλησε αρκετές φορές στο Washington Hilton, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το βράδυ της 25ης Απριλίου.

Ωστόσο, παρά τους πολλαπλούς πυροβολισμούς, μόνο ένα άτομο τραυματίστηκε, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας.

Όμως η «πορεία» της σφαίρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανακόπηκε από το κινητό του τηλέφωνο και το αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Στιγμές τρόμου και η απίστευτη διάσωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε αργότερα τη γενναιότητα του πράκτορα, δηλώνοντας ότι δέχθηκε πυροβολισμό από πολύ κοντινή απόσταση, αλλά το γιλέκο τον προστάτευσε, προσθέτοντας ότι είναι καλά στην υγεία του.

Στην αίθουσα της εκδήλωσης επικράτησε πανικός, με δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και κυβερνητικά στελέχη να προσπαθούν να προστατευτούν. Βίντεο δείχνουν καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κινούνταν στον χώρο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ απευθύνθηκε στο κοινό, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση είχε στόχο πρόσωπα με επιρροή και ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να διαταράξει την κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.