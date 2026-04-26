Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Έμενε στο ξενοδοχείο - Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ένοπλη επίθεση, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της επίθεσης που άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Αρχικά ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο συλληφθείς, μπόρεσε να εισέλθει στον χώρο καθώς ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση.

Σχετικά με το περιστατικό, ο 31χρονος φέρεται να κινήθηκε προς σημείο ελέγχου ασφαλείας και να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

Η σύλληψη του δράστη της επίθεσης και τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να είναι δάσκαλος στην Καλιφόρνια, δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουάσινγκτον.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε πράξη βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, αδικήματα που επισύρουν βαριές ποινές φυλάκισης.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης και αν υπήρχε οποιοδήποτε οργανωμένο σχέδιο πίσω από το περιστατικό.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης και της σύλληψης του δράστη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 31χρονος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενεργούσε μόνος του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, από την πρώτη στιγμή δημοσίευσε και υλικό από το περιστατικό, λέγοντας ότι αυτό έγινε για λόγους διαφάνειας και για να φανεί η άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας.