Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Δεν περιμένω συγχώρεση» έγραφε ο 31χρονος δράστης

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Οι αρχές, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον, την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα όλο και περισσότερες πληροφορίες για τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν.

«Θα ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη από όλους των οποίων την εμπιστοσύνη καταχράστηκα», φέρεται να έγραψε σε σημείωμα του ο δράστης, ο οποίος εργαζόταν ως δάσκαλος και παράλληλα ως δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών.

Το σημείωμα, το οποίο φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση, ανέφερε ότι σκόπευε να στοχοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και εξέφραζε την πολιτική του οργή, τονίζοντας: «Δεν περιμένω συγχώρεση».

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Άλεν είχε την τάση να κάνει ακραίες δηλώσεις όσο εμπλεκόταν σε ακτιβιστικές δράσεις αριστερού χώρου στο Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα είχε αποκτήσει όπλα και εξασκούνταν τακτικά σε σκοπευτήριο.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Αναζητώντας τα κίνητρα πίσω από την επίθεση

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ταξίδεψε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον, όπου διέμεινε σε ξενοδοχείο κοντά στο σημείο του ετήσιου δείπνου στο οποίο παρευρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και κυβερνητικά στελέχη.

Οπλισμένος με πιστόλι και καραμπίνα, φέρεται να έστειλε ξανά μήνυμα στην οικογένειά του, αποκαλώντας τον εαυτό του «Φιλικό Ομοσπονδιακό Δολοφόνο» και εκφράζοντας αντι-Τραμπ θέσεις, λίγο πριν επιχειρήσει να εισβάλει στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, πριν συλληφθεί άμεσα, ενώ μέσα στην αίθουσα επικράτησε πανικός και οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις αναρτήσεις και το ιστορικό του στα social media, αναζητώντας τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, την ώρα που ο ίδιος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές.

Το σημείωμα που άφησε περιλάμβανε αναφορές σε πολιτικά παράπονα και οργή προς την κυβέρνηση, ενώ έκανε λόγο και για τις συνθήκες σε κέντρα κράτησης, αναφερόμενος στον πρόεδρο με ιδιαίτερα επικριτικούς χαρακτηρισμούς.

Με πληροφορίες από CNN