Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Αθώος δήλωσε ο δράστης της επίθεσης κατά του Τραμπ

Ο άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, στην Ουάσινγκτον, δήλωσε αθώος για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν, στις 26 Απριλίου, εισέβαλε σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο του Τύπου, ενώ ο πρόεδρος και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης βρίσκονταν σε διαφορετικό όροφο.

Ο Άλεν εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα με χειροπέδες, και στάθηκε δίπλα στον δικηγόρο του καθώς υπέβαλαν την δήλωση αθωότητας εκ μέρους του.

Έχει κατηγορηθεί για αδικήματα που περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας προέδρου και επίθεση κατά αστυνομικού.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης, ο διορισμένος από τον Τραμπ Τρέβορ ΜακΦάντεν, πίεσε τους δικηγόρους του Άλεν σχετικά με μια προηγούμενη αίτηση που είχαν υποβάλει, ζητώντας την απομάκρυνση της εισαγγελέως της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης από την υπόθεση.

Οι δικηγόροι του Άλεν υποστήριξαν ότι, επειδή η Πίρο και άλλοι παρευρέθηκαν στο δείπνο και ενδέχεται να ήταν στόχοι σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, θα έπρεπε να αποσυρθεί από την υπόθεση.

«Κάνουμε πολλές υποθέσεις για το πώς αισθάνονται τα θύματα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Γιουτζίν Ομ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι η Πίρο είναι «πολύ στενή φίλη του Τραμπ» και θα έπρεπε να αποσυρθεί μόνο για αυτόν τον λόγο.

«Θα με εξέπληττε πολύ αν ήταν θύματα με οποιαδήποτε νομική έννοια», είπε ο ΜακΦάντεν, σημειώνοντας ότι δεν είδαν το περιστατικό.

Ο Ομ δήλωσε ότι επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του γραφείου της Πίρο, το οποίο ασκεί τη δίωξη κατά του Άλεν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να αποκλειστεί και ολόκληρο το γραφείο.

«Είναι πιθανό να ζητήσουμε την απομάκρυνση ολόκληρου του γραφείου» από την υπόθεση, είπε ο Ομ, προσθέτοντας ότι και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί λόγω της παρουσίας του στο δείπνο.

Ο ΜακΦάντεν δήλωσε ότι η απομάκρυνση ολόκληρου του γραφείου της εισαγγελέως των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον «θα ήταν ένα αρκετά μεγάλο αίτημα» και ζήτησε από τους εισαγγελείς να υποβάλουν την απάντησή τους και να δώσουν μια οριστική άποψη σχετικά με το αν η Πίρο και ο Μπλανς ήταν θύματα.

Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από CNN