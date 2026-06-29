Πυροβολισμοί στην Κάτω Σαξονία: Αναφορές για 5 νεκρούς

Πυροβολισμοί το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στη Γερμανία, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στις αστυνομικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας για το συμβάν στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Bild ότι «έπεσαν πυροβολισμοί και ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή της οδού Ντάνκερστρασε (Dankersstraße), στην πόλη Στάντε.

Großer Polizeieinsatz in Stade – Polizei spricht nach Schüssen von bis zu fünf Toten https://t.co/uUzuCbFeRK pic.twitter.com/ZgszbUhTEe — WELT (@welt) June 29, 2026

Πυροβολισμοί στην Κάτω Σαξονία: Συνελήφθη ένας ύποπτος

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός ή περισσότερων υπόπτων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του γερμανικού μέσου ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα, τα κίνητρα της επίθεσης ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, ενώ η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας, μιλώντας σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε πως οι πυροβολισμοί στην Κάτω Σαξονία καταγράφηκαν σε «κέντρο νεότητας», με τον αρχικό απολογισμό να κάνει λόγο για «πέντε νεκρούς μέχρι στιγμής».

Με πληροφορίες από Bild, focus.de