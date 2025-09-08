Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Μagen David Adom.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δράστες της επίθεσης η οποία σημειώθηκε σε «σημαντική διασταύρωση» στη βόρεια είσοδο της πόλης έχουν εξουδετερωθεί. Οι δράστες πυροβόλησαν πλησίον του σταθμού λεωφορείων της περιοχής.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διερευνάται το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς, καθώς και η ταυτότητα και ο αριθμός των δραστών.

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News