Πυροβολισμοί στη Σερβία: Πρώην υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών ο δράστης

Τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου με τον έναν τραυματία στο Βελιγράδι, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κοινοβούλιο της χώρας, κατονόμασε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι την συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Βούτσιτς, προβλήθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Πυροβολισμοί στη Σερβία: Πολιτικά κίνητρα «βλέπει» ο Βούτσιτς

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα τη στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε την βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Σερβία: Το χρονικό του περιστατικού με τους πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας στο Βελιγράδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που ανάρτησε το δίκτυο NOVA, του οποίου η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από το Reuters, δείχνει οπλισμένους φρουρούς να πλησιάζουν μια μεγάλη σκηνή έξω από το κοινοβούλιο, μία από τις πολλές που είχαν στηθεί φέτος από υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως αντίδραση στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Λίγο αργότερα ακούγονται μερικοί πυροβολισμοί και φαίνεται να ξεσπά φωτιά στο εσωτερικό της σκηνής. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος άνοιξε πυρ ούτε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Η αστυνομία του Βελιγραδίου δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο, ωστόσο το δίκτυο NOVA ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ το τηλεοπτικό κανάλι N1 μετέδωσε πως ένας άνδρας 57 ετών τραυματίστηκε από σφαίρα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φαίνεται ένας άνδρας ξαπλωμένος στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς.

Με πληροφορίες από Reuters