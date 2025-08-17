Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες μέσα σε κλαμπ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Μπρούκλιν, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη στο «Taste Of The City Lounge» στη λεωφόρο Franklin, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια εμπλέκονταν πολλοί ένοπλοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Τα θύματα ήταν τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών. Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Είναι ένα φρικτό γεγονός αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξάγουμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.