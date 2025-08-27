Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά 8 και 10 ετών νεκρά – Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε

Tρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα Τετάρτη στη Μινεάπολη, όταν ένοπλος εισέβαλε σε καθολικό σχολείο και άρχισε να πυροβολεί, πριν τελικά βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι δύο παιδιά, οκτώ και δέκα ετών, σκοτώθηκαν την ώρα που κάθονταν στα στασίδια, κατά τη διάρκεια λειτουργίας στο Annunciation Catholic Church. Συνολικά τραυματίστηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 14 παιδιά. Δύο από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο δράστης πλησίασε από το πλάι του κτιρίου και άρχισε να πυροβολεί μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα παιδιά και τους πιστούς. «Ήταν μια εσκεμμένη πράξη βίας», τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι ο άνδρας έφερε μαζί του τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι.

Μινεάπολη: «Τα παιδιά προσεύχονταν»

Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε την επίθεση «ανείπωτη τραγωδία». «Παιδιά είναι νεκρά. Υπάρχουν οικογένειες που θρηνούν. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τον πόνο», είπε συγκινημένος. «Δεν χρειάζονται προσευχές, τα παιδιά αυτά ήδη προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο τους. Βρίσκονταν σε εκκλησία, εκεί που έπρεπε να μαθαίνουν δίπλα στους φίλους τους».

Ο Ο’Χάρα ανέφερε ότι ο ένοπλος ήταν περίπου 20 ετών, χωρίς γνωστό ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοπυροβολήθηκε στον χώρο στάθμευσης. Στο όχημά του, που ερευνάται από τις αρχές, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά ή αυτοσχέδιες βόμβες, παρά μόνο ένας καπνογόνος μηχανισμός που περιγράφηκε ως «είδος πυροτεχνήματος».

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές τρόμου. Ο Μπιλ Μπίνεμαν, που ζει δύο τετράγωνα μακριά, είπε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς μέσα σε λίγα λεπτά. «Ήταν σποραδικοί, σαν από ημιαυτόματο όπλο. Φαινόταν να επαναγεμίζει ξανά και ξανά. Μου φάνηκε πως κράτησε αιώνια», τόνισε, προσθέτοντας ότι γνωστός του που βρισκόταν στο σχολείο κατάφερε να διαφύγει μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί.

Γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο περιμένοντας απεγνωσμένα ενημέρωση για τα παιδιά τους, ενώ η αστυνομία διατηρεί τον χώρο αποκλεισμένο.

Το σχολείο

Το Annunciation Catholic School ιδρύθηκε το 1923 με σκοπό, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό του, να καλλιεργεί «χριστιανικές αξίες και κοινωνική υπευθυνότητα». Στεγάζει μαθητές από την προσχολική ηλικία έως και την όγδοη τάξη, ενώ η νέα σχολική χρονιά είχε ξεκινήσει μόλις τη Δευτέρα.

Το Annunciation Catholic School / Φωτ: Google Maps

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλτς, δήλωσε ότι η Πολιτειακή Περιπολία και η BCA βρίσκονται στο σημείο. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή την αποτρόπαια πράξη βίας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στην Truth Social ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για το περιστατικό, επαινώντας την ταχύτατη αντίδραση του FBI και καλώντας τους Αμερικανούς «να προσευχηθούν για όλους όσοι επλήγησαν».

Μινεάπολη: Τέταρτο αιματηρό περιστατικό σε μία μέρα

Η επίθεση στο Annunciation ήταν η τέταρτη φονική ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Η τοπική αστυνομία ερευνούσε ήδη τρία άλλα περιστατικά με πυροβολισμούς, στα οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν.

