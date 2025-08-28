Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ο δήμαρχος της πόλης καταδικάζει το μίσος κατά της τρανς κοινότητας μετά την επίθεση

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Μινεάπολη της Μινεσότα, μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο της περιοχής.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, άνοιξε πυρ σε εκκλησία, όπου παιδιά παρακολουθούσαν λειτουργία το πρωί της Τετάρτης και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Απολογισμός της επίθεσης είναι δύο παιδιά να χάσουν τη χωή τους και 17 να τραυματιστούν, την ώρα που το FBI αντιμετωπίζει το συμβάν ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών.

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, καλεί για «ανθρωπιά» μετά την επίθεση, καθώς κάνει λόγο για «πολύ μίσος που στρέφεται κατά της τρανς κοινότητας».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται εφημερίδες όπως ο Guardian και η Telegraph, ο Ρόμπιν Γουέστμαν είχε υποβάλει αίτηση αλλαγής ονόματος από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2019, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «ταυτίζεται με το θηλυκό φύλο και θέλει το όνομά της να αντανακλά αυτή την ταυτότητα».

Φωτ. ο δήμαρχος της Μινεάπολης / EPA

«Όποιος χρησιμοποιεί αυτό το περιστατικό ως ευκαιρία για να δαιμονοποιήσει την τρανς ή οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, έχει χάσει κάθε αίσθηση ανθρωπιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο NBC News.

Παρότι το FBI ερευνά το περιστατικό ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών», η τοπική αστυνομία δηλώνει πως ακόμη διερευνά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

«Παιδιά είναι νεκρά. Υπάρχουν οικογένειες που έχασαν το παιδί τους… Μην μένετε μόνο σε “σκέψεις και προσευχές”. Αυτά τα παιδιά κυριολεκτικά προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Ήταν μέσα σε μια εκκλησία», κατέληξε ο Τζέικομπ Φρέι.

Φωτ. από το σημείο των πυροβολισμών στη Μινεάπολη / EPA

Αξίζει να σημειωθεί πως η αστυνομία βρήκε «μανιφέστο» που ο Ρόμπιν Γουέστμαν είχε προγραμματίσει να δημοσιεύσει στο YouTube τη στιγμή του πυροβολισμού, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε το FBI.

Με πληροφορίες από Pink News