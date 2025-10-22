Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Αναφορές για αρκετούς τραυματίες στο Αννόβερο

Πυροβολισμοί με τραυματίες στο Αννόβερο της Γερμανίας, με τις αρχικές πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να κάνουν λόγο για συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων.

Η συμπλοκή με τους πυροβολισμούς στο Αννόβερο καταγράφηκε στην οδό Vahrenwalder Straße, ανέφερε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με αναφορές, δύο ομάδες διαπληκτίστηκαν νωρίς το βράδυ. Ο λόγος της συμπλοκής παραμένει ασαφής.

Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Το σχόλιο της αστυνομίας

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα για τους τραυματισμούς» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο αριθμός τους παραμένει ακόμη ασαφής.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο ομάδες διαπληκτίστηκαν. «Έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί», δήλωσε η εκπρόσωπος. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο σε κοντινή απόσταση. Το κίνητρο της συμπλοκής παραμένει ασαφές και οι ερευνητές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Πολλά μέλη του προσωπικού έκτακτης ανάγκης, όπως της αστυνομίας και αρκετά ασθενοφόρα, βρίσκονται στον τόπο του εγκλήματος στη συγκεκριμένη οδό, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Με πληροφορίες από Focus Online