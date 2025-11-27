Πυροβολισμοί σε μέλη της Εθνοφρουράς: Νέες πληροφορίες για το παρελθόν του υπόπτου

Νέες πληροφορίες δημοσιεύθηκαν για τον ύποπτο που φέρεται να πυροβόλησε τα μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Όπως μεταφέρει ο διεθνής Τύπος, πρόκειται για άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να έχει συνεργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, μεταφέρει, ότι ο ύποπτος είναι ένας 29χρονος, που είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Επικαλούμενο τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, το δίκτυο μεταφέρει, πως ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν -εκεί όπου υπήρχε μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο Ράτκλιφ δήλωσε, πως: «Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ».

Επίθεση με πυροβολισμούς σε μέλη της Εθνοφορυράς: Το χρονικό

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το απόγευμα στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Εκεί περιπολούν πεζή από τον Αύγουστο εκατοντάδες από τους έφεδρους στρατιωτικούς κατόπιν εντολής Τραμπ, σε μια από τις εντονότερες διαφωνίες με τους πολιτικούς αντιπάλους τους.

Η ενημέρωση για την υγεία των δύο στρατιωτικών, αναφέρει ότι είναι «σοβαρά τραυματισμένοι».

Ως απάντηση στο επεισόδιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως ο πρόεδρος ζήτησε να σταλούν ακόμη 500 Εθνοφρουροί για να ενισχύσουν τους περισσότερους από 2.000 που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν χθες στο Κεντάκι, υποστήριξε μέσω του X ότι οι πυροβολισμοί αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι δικαιολογημένη.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε. Επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν πως χρησιμοποιεί παράνομα σκληρές τακτικές και σαρώνει αδιακρίτως μετανάστες, μεταξύ των οποίων μερικούς χωρίς ποινικό μητρώο και άλλους που βρίσκονται νομίμως στη χώρα.