Πυροβολισμοί κοντά στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα: Τουλάχιστον τρεις φοιτητές τραυματίστηκαν

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Αϊόβα, μετά από μεγάλη συμπλοκή στο κέντρο της πόλης, κοντά στο πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν κοντά στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, άκουσαν πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο επεισόδιο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, δείχνουν μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ μεγάλης ομάδας ατόμων πριν από τους πυροβολισμούς, με συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τους σταματήσουν.

Δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, ωστόσο σε άλλα βίντεο διακρίνεται πλήθος ανθρώπων να τρέπεται σε φυγή από το σημείο. Σύμφωνα με καταγραφές από αστυνομικές επικοινωνίες, τουλάχιστον τέσσερα άτομα φέρεται να έφεραν τραύματα από σφαίρες.

Πυροβολισμοί κοντά στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα: Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για περίθαλψη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό τους. Σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι τρεις φοιτητές συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Το πανεπιστήμιο εξέδωσε προειδοποιήσεις καλώντας την πανεπιστημιακή κοινότητα να αποφεύγει την περιοχή, ενώ η πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή της: «Σκέφτομαι αυτούς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς και όλους όσοι επηρεάζονται από το περιστατικό».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι αρχές καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία της πόλης. Η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.