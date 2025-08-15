Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στη Σουηδία: Ένας νεκρός - Αγνοείται ο δράστης

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σήμερα κοντά σε τέμενος στην πόλη Έρεμπρο της Σουηδίας.

Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνδρας "ηλικίας περίπου 25 ετών υπέκυψε στα τραύματά του" στο νοσοκομείο όπου είχε διακομισθεί, πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίσει την κατάσταση του τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας και ότι αναζητείται ένας ύποπτος, παρότι δεν έχουν γίνει άμεσες συλλήψεις.

Φωτογραφία: EPA

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση.

«Με βάση την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους πυροβολισμούς στο Έρεμπρο, το περιστατικό πιστεύεται ότι συνδέεται με περιβάλλον εγκληματικού δικτύου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Φωτογραφία: EPA

Τον Φεβρουάριο, 10 μαθητές και καθηγητές σκοτώθηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Έρεμπρο, περίπου 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, το οποίο έγινε η πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στη Σουηδία.

Ο δράστης της επίθεσης του Φεβρουαρίου ήταν ένας πρώην μαθητής που επίσης αυτοκτόνησε και δεν είχε καμία σχέση με εγκληματικές συμμορίες. Οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα ξεκάθαρο κίνητρο σε αυτή την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP