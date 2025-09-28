Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Πολλοί τραυματίες

Πολλά άτομα τραυματίστηκαν την Κυριακή το πρωί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς και φωτιά σε εκκλησία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι), στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, περίπου 96 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «ενεργό δράστη» εντός του ναού, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως «υπάρχουν πολλοί τραυματίες και ο δράστης έχει εξουδετερωθεί». Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό και πως η φωτιά που ξέσπασε στο σημείο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, δήλωσε σε ανάρτησή της ότι ενημερώθηκε για «μια φρικτή επίθεση με πυροβολισμούς και φωτιά» σε χώρο λατρείας.

Τόνισε πως πράκτορες του FBI και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή. «Τέτοια βία σε χώρο προσευχής είναι συνταρακτική και σπαρακτική», ανέφερε, καλώντας σε προσευχές για τα θύματα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες μεταβαίνουν στο Μίσιγκαν για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «δειλή και εγκληματική πράξη».

Σε ξεχωριστή δήλωσή της, η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σημείωσε: «Η βία οπουδήποτε, και ιδιαίτερα σε χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC