Πυροβολισμοί έξω από Λευκό Οίκο: Το προφίλ του δράστη - «Είμαι ο Ιησούς Χριστός» έλεγε

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γιατο περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον άνδρα που «έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών» αφού άνοιξε ο ίδιος πυρ έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο νεαρός ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο αργά το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν.

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Secret Service και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών κατά της ζωής του τα τελευταία δυο χρόνια, βρισκόταν στο κτίριο της προεδρίας την ώρα που ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών· είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Δεν τον επηρέασε το περιστατικό, διαβεβαίωσε στην ανακοίνωση των Μυστικών Υπηρεσιών ο εκπρόσωπός της Άντι Γκουλιέλμι.

Πυροβολισμοί έξω από Λευκό Οίκο: Το χρονικό

Μερικά λεπτά μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδας), άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο Γκουλιέλμι.

«Αστυνομικοί των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης, από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου.

Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Πυροβολισμοί έξω από Λευκό Οίκο: Ποιος ήταν ο δράστης

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών.

Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στις Μυστικές Υπηρεσίες.

Είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.

Ο Ριντ Έιντριαν, Καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στον τομέα αυτόν της αμερικανικής πρωτεύουσας όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα με χλόη ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του FBI, ο Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Τραμπ, επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», ανέφερε μέσω X.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών δολοφονίας του.

Η πιο πρόσφατη ήταν μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο κ. Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, είχε πάει να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Τον Ιούλιο του 2024, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία, ο τότε ακόμη υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ έγινε στόχος εν μέσω ομιλίας στην Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, των πυρών νεαρού, ο οποίος σκότωσε παριστάμενο και τραυμάτισε ελαφριά τον ρεπουμπλικάνο- τον χτύπησε θραύσμα ξυστά στο αυτί- προτού πέσει νεκρός από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή.

Μερικούς μήνες αργότερα, άλλος άνδρας συνελήφθη στα όρια ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του μεγιστάνα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όπου είχε πάει να παίξει ματς.

«Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», ανέφερε μέσω X η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» στη Secret Service και την ευχή «η πολιτική βία να σταματήσει» στη χώρα.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ