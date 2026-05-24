Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο: Νεκρός ο δράστης - «Ο Τραμπ ήταν μέσα»

Πυροβολισμοί με έναν νεκρό σημειώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο χθες αργά το απόγευμα (τοπική ώρα).

Ο ένοπλος που φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον πρακτόρων της Secret Service μπροστά στον Λευκό Οίκο, «σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα».

Οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν χθες Σάββατο στον τομέα της Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, προκάλεσαν την κινητοποίηση μεγάλης αστυνομικής δύναμης που αναπτύχθηκε επιτόπου, όπως έκανε γνωστό η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI).

Ήταν ο επικεφαλής του FBI, ο Κας Πατέλ, αυτός που επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», την υπηρεσία φύλαξης του προέδρου, του αντιπροέδρου και άλλων υψηλών προσώπων στις ΗΠΑ, η οποία «επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο», ανέφερε μέσω X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται πως βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο την στιγμή του συμβάντος. Είχε ακυρώσει τις μετακινήσεις που προγραμμάτιζε το Σαββατοκύριακο λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πυροβολισμοί έξω Λευκό Οίκο: Οι μαρτυρίες

Ο Ριντ Έιντριαν, Καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στη συνοικία όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της Secret Service ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω SMS ότι μέλη της υπηρεσίας ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι συνέβη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, 79 ετών, έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων αποπειρών δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη ήταν μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.