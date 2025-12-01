Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: «Δεν πληρούσε τις προδιαγραφές πυραντίστασης το δίχτυ γύρω από τις σκαλωσιές»

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι συνέλαβαν 13 άτομα ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονικότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει την πόλη εδώ και δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 151.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους επτά ουρανοξύστες που τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη φονική πυρκαγιά της Τετάρτης (26/11) στο συγκρότημα Wang Fuk Court, εντοπίζοντας σορούς ενοίκων σε κλιμακοστάσια και στις ταράτσες, εγκλωβισμένους καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Μερικά από τα σώματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη, επομένως ίσως να μην μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλα τα αγνοούμενα άτομα», δήλωσε συγκινημένη στους δημοσιογράφους η αξιωματικός Τσουνγκ Σουκ Γιν.

Έλεγχοι σε διάφορα δείγματα του διχτυού που είχε τυλιχτεί γύρω από τις μπαμπού σκαλωσιές των κτιρίων την ώρα της πυρκαγιάς έδειξαν ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές πυραντίστασης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι που εποπτεύουν την έρευνα σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εργολάβοι που δούλευαν στις ανακαινίσεις χρησιμοποίησαν αυτά τα κακής ποιότητας υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία, ουσιαστικά κρύβοντάς τα από τους επιθεωρητές, δήλωσε ο κυβερνητικός γραμματέας Έρικ Τσαν.

Επιπλέον, η αφρώδης μόνωση που χρησιμοποιήθηκε από τους εργολάβους επέτεινε την εξάπλωση της φωτιάς, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, τα συστήματα πυρασφάλειας του συγκροτήματος δεν λειτουργούσαν σωστά.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τουλάχιστον εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες. Οι ουρές των πολιτών που αφήνουν λουλούδια και κεριά εκτείνονται για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο κατά μήκος καναλιού δίπλα στο συγκρότημα.

Αγρυπνίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα σε Τόκιο, Λονδίνο και Ταϊπέι, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέσα σε κλίμα δημόσιας αγανάκτησης για προειδοποιήσεις πυροασφάλειας που αγνοήθηκαν και για ενδείξεις επικίνδυνων πρακτικών κατασκευής, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα καταστείλει οποιεσδήποτε «αντι-κινεζικές» διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, τουλάχιστον ένα άτομο που συμμετείχε σε αίτημα για ανεξάρτητη έρευνα και άλλα μέτρα, τέθηκε υπό κράτηση για περίπου δύο ημέρες.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τον νόμο.