Πτήση της JetBlue έκανε απότομη «βουτιά» χιλιάδων ποδιών – 15 επιβάτες στο νοσοκομείο

Μία πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ των Ηνωμένων Πολιτειών αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Φλόριντα, όταν το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Τουλάχιστον 15 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Το Airbus A320 βυθίστηκε απότομα σε ύψος χιλιάδων ποδών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με αναφορές επιβατών και στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Η πτώση προκλήθηκε από δυσλειτουργία στα χειριστήρια πτήσης (flight-control issue), γεγονός που προκάλεσε χάος στην καμπίνα, με επιβάτες να χτυπούν στα καθίσματα και στις οροφές.

«Ακούστηκαν κραυγές και αντικείμενα εκτοξεύτηκαν στον αέρα», περιέγραψε επιβάτης σε τοπικό μέσο, ενώ στις επικοινωνίες των πιλότων με τον πύργο ελέγχου καταγράφεται αναφορά για «τραυματισμό στο κεφάλι».

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα, όπου ιατρικά συνεργεία περίμεναν επιβάτες και πλήρωμα. Οι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφροί, χωρίς να υπάρχουν σοβαρά περιστατικά.

Η JetBlue ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από την υπηρεσία για τεχνικό έλεγχο και ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, ενώ παράλληλη έρευνα διεξάγει και η FAA.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο Airbus έχει χωρητικότητα 162 επιβατών, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός όσων επέβαιναν στην πτήση.