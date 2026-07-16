Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη: Γιατί έσπασε παράθυρο αεροπλάνου στον αέρα και πόσο πιθανό είναι να συμβεί ξανά

Το περιστατικό σε πτήση της Ryanair-Malta Air από τη Θεσσαλονίκη, όπου παράθυρο αεροσκάφους αποκολλήθηκε εν πτήσει και επιβάτης κινδύνευσε να βρεθεί έξω από την καμπίνα, επανέφερε ένα σπάνιο αλλά τρομακτικό ερώτημα: πώς μπορεί να σπάσει παράθυρο αεροπλάνου στον αέρα και πόσο πιθανό είναι να συμβεί ξανά;

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς ταξίδευε με Boeing 737-800 που είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη, όταν το παράθυρο δίπλα στη θέση του έσπασε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το κεφάλι και οι ώμοι του τραβήχτηκαν προς το άνοιγμα, ενώ η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες τον κράτησαν μέσα στο αεροσκάφος.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Σύμφωνα όμως με αναφορές επιβατών, το παράθυρο φέρεται να χτυπήθηκε από θραύσματα μετά από βλάβη στον δεξιό κινητήρα, ενώ το αεροπλάνο πετούσε σε ύψος περίπου 16.000 ποδών.

Η Ryanair ανέφερε ότι η πτήση επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν «παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει». Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, πάνω από την οποία βρισκόταν το αεροσκάφος, είπαν ότι το αεροπλάνο γύρισε πίσω λόγω προβλήματος στον δεξιό κινητήρα και αποσυμπίεσης της καμπίνας.

Πτήση Ryanair: Γιατί ο επιβάτης δεν τραβήχτηκε ολόκληρος έξω από το αεροσκάφος

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί ο επιβάτης δεν τραβήχτηκε ολόκληρος έξω. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φορούσε ζώνη ασφαλείας, κάτι που πιθανότατα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, τα παράθυρα των επιβατικών αεροσκαφών είναι μικρά και το σώμα ενός ενήλικα μπορεί να φράξει το άνοιγμα.

Ο Τζέισον Νάιτ, λέκτορας μηχανικής ρευστών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, εξηγεί ότι η ισχυρότερη ροή αέρα είναι απότομη αλλά σύντομη. Σταματά όταν η πίεση μέσα στην καμπίνα εξισωθεί με την πίεση έξω από το αεροσκάφος.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά δεν είναι πρωτοφανή. Η τελευταία γνωστή περίπτωση επιβάτη που τραβήχτηκε μερικώς έξω από σπασμένο παράθυρο ήταν το 2018, σε πτήση της Southwest Airlines από τη Νέα Υόρκη προς το Ντάλας. Η Τζένιφερ Ρίορνταν ανασύρθηκε πίσω στην καμπίνα από άλλους επιβάτες, όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

Και εκείνο το περιστατικό είχε σημειωθεί σε Boeing 737 με κινητήρες της CFM. Ένα πτερύγιο του κινητήρα είχε σπάσει και είχε θρυμματίσει το παράθυρο. Στην περίπτωση της πτήσης της Ryanair-Malta Air, οι λεπτομέρειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, όμως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προς παρόμοια κατεύθυνση, με θραύσματα από τον κινητήρα να έχουν χτυπήσει το παράθυρο.

Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ξαφνικής αποσυμπίεσης. Το 2024, σε πτήση της Alaska Airlines, ολόκληρο τμήμα πόρτας αποκολλήθηκε από Boeing 737 Max. Τα διπλανά καθίσματα ήταν άδεια, κάτι που απέτρεψε πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Στις περισσότερες σύγχρονες περιπτώσεις, οι επιβάτες ή τα μέλη πληρώματος που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο Κάροβιτς νοσηλεύεται με τραύματα και σοκ. Η σύζυγός του είπε ότι αιμορραγούσε από τη μύτη και το στόμα, είχε σοβαρό τραύμα στο χέρι και εγκαύματα από την τριβή.

Το 2018, συγκυβερνήτης της Sichuan Airlines στην Κίνα βρέθηκε μερικώς έξω από σπασμένο παράθυρο Airbus A319 και υπέστη κάταγμα στον καρπό. Το 1990, πιλότος της British Airways κρατήθηκε από τα πόδια για περίπου 20 λεπτά, όταν τμήμα του παρμπρίζ αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση. Επέζησε, αν και με σοβαρούς τραυματισμούς και ψυχολογικό τραύμα.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ατυχήματα τέτοιου είδους;

Οι κίνδυνοι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν περιορίζονται στην αποσυμπίεση. Ο Σάιμον Μπένετ, πιλότος και διευθυντής της μονάδας πολιτικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, λέει ότι οι βασικοί κίνδυνοι είναι η υποξία, τα σωματικά τραύματα και το ψυχολογικό σοκ.

Πιο εκτεθειμένοι είναι όσοι κάθονται ακριβώς δίπλα στο παράθυρο και δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ιδίως αν είναι αρκετά μικρόσωμοι ώστε να περάσουν από το άνοιγμα. Οι επιβάτες στις μπροστινές και πίσω σειρές προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό από τα καθίσματα. Σύμφωνα με τον Νάιτ, η μέγιστη ταχύτητα του αέρα καταγράφεται ακριβώς στο σημείο του σπασμένου παραθύρου, κάτι που κάνει την άμεση γειτνίαση με αυτό το πιο επικίνδυνο σημείο.

Τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν την απώλεια ενός παραθύρου. Ωστόσο, η απότομη απώλεια πίεσης μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη σε παλαιότερα αεροσκάφη ή σε αεροσκάφη που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Σε παλιά σκάφη, μικρές ρωγμές μπορούν να συσσωρεύονται με τον χρόνο και να μετατραπούν σε σοβαρή αδυναμία όταν η άτρακτος δεχθεί απότομο πλήγμα.

Η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη στην πτήση της Ryanair-Malta Air. Ο Μπένετ, πάντως, εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη ανάθεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες, λέγοντας ότι η ιστορία δείχνει πως η συντήρηση είναι συχνά το αδύναμο σημείο.

Για τους επιβάτες, η βασική πρακτική συμβουλή παραμένει απλή. Να φορούν τη ζώνη ασφαλείας όσο κάθονται στη θέση τους και να ακολουθούν αμέσως τις οδηγίες του πληρώματος. Όπως λένε οι ειδικοί, μετά την αρχική αποσυμπίεση ο κίνδυνος να τραβηχτεί κάποιος άλλος έξω ενώ βοηθά είναι μικρός, όμως η αντίδραση του πληρώματος είναι αυτή που πρέπει να καθοδηγεί τους επιβάτες.

Με πληροφορίες από Guardian