Πτήση MH370 της Malaysia Airlines: Την Τρίτη αρχίζουν ξανά οι έρευνες για το αεροσκάφος που αγνοείται από το 2014

Αύριο αρχίζουν ξανά οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβαίνοντες, ενός εκ των μεγαλύτερων μυστηρίων στην ιστορία της αεροπορίας.

Η νέα έρευνα για την πτήση MH370 από την Ocean Infinity, εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αλλά διακόπηκε τον Απρίλιο λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι η έρευνα στον βυθό θα διεξαχθεί διακεκομμένα για 55 ημέρες, ξεκινώντας από τις 30 Δεκεμβρίου.

Η Ocean Infinity έχει συμφωνήσει με τη Μαλαισία σε σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή», βάσει της οποίας η εταιρεία θα ερευνήσει μια νέα θαλάσσια περιοχή έκτασης 5.800 τετραγωνικών μιλίων (15.000 τετρ. χλμ.) και θα αμειφθεί με 70 εκατ. δολάρια (52 εκατ. λίρες) μόνο εφόσον εντοπιστούν συντρίμμια.

Η πτήση MH370 παρεξέκλινε της πορείας της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο, στις 8 Μαρτίου 2014. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Κινέζοι υπήκοοι.

Μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν επίσης 38 Μαλαισιανοί, επτά Αυστραλοί υπήκοοι ή κάτοικοι, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και την Ταϊβάν. Η εξαφάνιση της πτήσης οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες επιχειρήσεις έρευνας παγκοσμίως. Της πολυεθνικής προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν η Μαλαισία και η Κίνα, ηγήθηκε η Αυστραλία, με έρευνες σε περισσότερα από 46.000 τετραγωνικά μίλια βυθού σε απομακρυσμένη περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αργότερα την ίδια χρονιά, Αυστραλοί ερευνητές χαρακτήρισαν «μεγάλη τραγωδία» και σχεδόν αδιανόητο για τη σύγχρονη εποχή το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η παροχή απαντήσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Το 2018, η Ocean Infinity πραγματοποίησε νέα έρευνα διάρκειας τριών μηνών, η οποία επίσης δεν απέδωσε αποτελέσματα.

Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν, συντρίμμια, ορισμένα εκ των οποίων επιβεβαιώθηκε ότι προέρχονται από το αεροσκάφος, εντοπίστηκαν στις ακτές της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Τα ευρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε αναλύσεις θαλάσσιων ρευμάτων για τον περιορισμό της πιθανής τοποθεσίας του αεροσκάφους.

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο της νέας έρευνας της Ocean Infinity, με το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας να αναφέρει μόνο ότι πρόκειται για «στοχευμένη περιοχή με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού του αεροσκάφους».

Το 2018, επίσημη έρευνα της Μαλαισίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία χειροκίνητα εν πτήσει και όχι υπό τον έλεγχο του αυτόματου πιλότου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «παράνομης παρέμβασης τρίτου προσώπου». Ωστόσο, απέρριψε θεωρίες που ήθελαν τον κυβερνήτη ή τον συγκυβερνήτη να προκάλεσαν σκόπιμα την πτώση του αεροσκάφους, καθώς και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης.

Με πληροφορίες από Guardian