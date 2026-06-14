«Το ψωμάκι»: Ο νεογέννητος πυγμαίος ιπποπόταμος που έγινε το νέο αστέρι του Βερολίνου

Η ονομασία βοηθάει τους επισκέπτες, ιδιαίτερα τα παιδιά, να θυμούνται πιο εύκολα τα μικρά ζώα

Κάνοντας, ήδη, τα πρώτα του ασταθή βήματα και με τα μεγάλα του μάτια, το «ψωμάκι», το νεότερο μέλος του ζωολογικού κήπου του Βερολίνου, έχει ήδη «κερδίσει» τους επισκέπτες.

Πρόκειται για ένα θηλυκό πυγμαίο ιπποπόταμο που πήρε το όνομα Μπρέτχεν (Brötchen), το οποίο στα γερμανικά σημαίνει «ψωμάκι». Το μικρό ζώο, που γεννήθηκε στις 9 Μαΐου και ζυγίζει περίπου 20 κιλά, κάνει τις πρώτες του εξερευνήσεις υπό τη διακριτική επίβλεψη της μητέρας του.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τις βόλτες του μέσα στο νερό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν την ιδιαίτερα χαριτωμένη εμφάνισή του.

🦛 The Berlin Zoo announced the name of its newborn pygmy hippopotamus — a rare mammal native to West Africa: Broetchen, which is German for ‘bread roll’ pic.twitter.com/1aVUniG4Mw — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Τα ζώα με ονόματα φαγητών γίνονται τάση

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Αντρέας Κνίεριεμ, εξήγησε ότι η επιλογή του ονόματος ακολουθεί μια ευρύτερη τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, κοινώς τα ζώα να παίρνουν ονόματα με βασική έμπνευση διάφορα φαγητά.

Όπως σημείωσε, ο ζωολογικός κήπος του Βερολίνου ακολουθεί εδώ και χρόνια αυτή την πρακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πυγμαίος ιπποπόταμος Μπουλέτε, από τη γερμανική λέξη για τα κεφτεδάκια, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπητά ζώα του κήπου πριν πεθάνει το 2005.

Το όνομα Μπρέτχεν συνεχίζει αυτή την παράδοση. Σύμφωνα με τον Κνίεριεμ, τέτοιες ονομασίες βοηθούν τους επισκέπτες, ιδιαίτερα τα παιδιά, να θυμούνται πιο εύκολα τα ζώα και να αναπτύσσουν μεγαλύτερη σύνδεση μαζί τους.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου αναφέρουν ότι τόσο η μητέρα όσο και το μικρό είναι απολύτως υγιείς, ενώ το νεογέννητο δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς εξερευνά το περιβάλλον του. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Reuters, η γέννησή της αποτελεί μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής πυγμαίων ιπποπόταμων που υλοποιεί ο ζωολογικός κήπος του Βερολίνου.

Το είδος ζει στη Δυτική Αφρική και θεωρείται απειλούμενο, κυρίως εξαιτίας της απώλειας και του κατακερματισμού των φυσικών του οικοτόπων.

Προγράμματα αναπαραγωγής όπως αυτό που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους στοχεύουν στη διατήρηση υγιών πληθυσμών του είδους και στη μακροπρόθεσμη προστασία του.

Με πληροφορίες από Reuters