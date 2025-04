Πρωτοποριακό έργο για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα «προσγειώθηκε» στη Σελήνη

Το Pride είναι πλέον κάτι περισσότερο από μια γήινη γιορτή, καθώς ένα πρωτοποριακό έργο τέχνης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στάλθηκε στη Σελήνη.

Δύο μη επανδρωμένες διαστημικές αποστολές στη Σελήνη, μετέφεραν μαζί τους διάφορα μηνύματα, μεταξύ των οποίων και ένα ΛΟΑΤΚΙ+ έργο τέχνης, σχεδιασμένο για την «προώθηση της συνηγορίας» στον τομέα του διαστήματος - και όχι μόνο.

Σε συνεργασία με το Interstellar Foundation και το Space Pride, ιδιωτικές εταιρείες αεροδιαστημικής εκτόξευσαν συγκεκριμένα δύο αποστολές που περιείχαν έναν δίσκο Nanofiche (μια πρωτοποριακή νέα τεχνολογία αναλογικής αρχειακής διατήρησης με εξαιρετικά υψηλή αποθηκευτική ικανότητα) με το έργο χαραγμένο στην επιφάνειά του.

Με τίτλο «We are All made of Stardust», ο πίνακας δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς του Space Pride - μία διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ στον τομέα του διαστήματος - Rania Djojosugito and Khushi Shah. Η πρωτοβουλία αυτή, έχει στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Γης στη Σελήνη, με την αρχειοθέτηση ζωτικών δεδομένων και αρχείων σε μια σειρά αποστολών προσεδάφισης.

Η αντιπρόεδρος του Space Pride και καλλιτέχνης του έργου Khushi Shah, επαίνεσε την προσγείωση, λέγοντας ότι η τέχνη είναι ένας ζωτικός τρόπος για να μεταδοθεί ένας «μοναδικός συνδυασμός κριτικής σκέψης, περιέργειας και δημιουργικότητας». «Καθώς φτάνουμε στα αστέρια και στους πλανήτες πέρα από τη Γη, είναι σημαντικό να αναδείξουμε όλες τις μορφές ανθρώπινης κουλτούρας και σύνδεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνδημιουργός του έργου τέχνης και αλλά και διευθυντής του Space Pride, Rania Djojosugito, πρόσθεσε ότι η τέχνη είναι ένα «ισχυρό εργαλείο» για την επίκληση της αίσθησης της «κοινότητας και της ανθρωπιάς», προσθέτοντας ότι είναι ένας καθολικός τρόπος για να μοιράζονται μηνύματα χωρίς γλώσσα. «Ελπίζω ότι αυτό το κομμάτι στη Σελήνη θα υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι ακούγονται. Ότι ο κόσμος αλλάζει».

«Η ύπαρξη ΛΟΑΤΚΙ+ έργων τέχνης στο φεγγάρι δεν είναι εμπνευσμένη μόνο για όσους εργάζονται στο διάστημα»

Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους διοργανωτές του Space Pride, για να συμβολίσει τις «άπειρες δυνατότητες του διαστήματος» καθώς και την «ενότητα και τις απεριόριστες ευκαιρίες της LOATKI+ κοινότητας».

Η πρωτοβουλία αυτή, έρχεται την ώρα που η εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ακόμη και στον τομέα του διαστήματος δέχεται επίθεση από τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ντοναλντ Τραμπ.

Η NASA έλαβε εντολή από αξιωματούχους να διαγράψει το περιεχόμενο ΛΟΑΤΚΙ+ και DEI από τον ιστότοπό της, ο οποίος περιελάμβανε αρκετές πηγές και ιστολόγια για ΛΟΑΤΚΙ+ υπαλλήλους και αξιωματούχους. Μάλιστα μία από τις σελίδες, που προηγουμένως ονομαζόταν «Διαφορετικότητα στη NASA», άλλαξε για να αφαιρεθούν όλα τα link με μαύρους, γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ+ υπαλλήλους της NASA.

Ο πρόεδρος του Space Pride, Scott Scoular, δήλωσε ότι τα επιτεύγματα αυτών των πρωτοβουλιών, υπερκαλύπτουν τις όποιες προσπάθειες φίμωσης των ΛΟΑΤΚΙ+ φωνών, λέγοντας ότι η ύπαρξη ΛΟΑΤΚΙ+ έργων τέχνης στο φεγγάρι «δεν είναι εμπνευσμένη μόνο για όσους εργάζονται στον τομέα του διαστήματος», αλλά για όλους.

«Σημαίνει ότι τώρα, κάθε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, οπουδήποτε στη Γη (ή στο διάστημα) μπορεί να κοιτάξει τη Σελήνη και να ξέρει ότι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη Γη, δεν θα διαγραφούμε ποτέ», καταλήγει.