Το πρώτο Budapest Pride μετά τον Όρμπαν έφερε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στη Βουδαπέστη για να συμμετάσχουν στο 31ο Budapest Pride, την πρώτη Πορεία Υπερηφάνειας που πραγματοποιείται μετά την ήττα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στις εκλογές του Απριλίου.

Η πορεία ξεκίνησε το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία στην ουγγρική πρωτεύουσα ξεπερνούσε τους 38 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι διοργανωτές μοίραζαν νερό στους συμμετέχοντες, ενώ η δημοτική εταιρεία ύδρευσης είχε θέσει σε λειτουργία δημόσιες βρύσες κατά μήκος της διαδρομής.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από το εμβληματικό κτίριο της Όπερας της Βουδαπέστης και διέσχισαν το κέντρο της πόλης, περνώντας από τη γέφυρα Ερζέμπετ πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αλλά και χιλιάδες υποστηρικτές τους, χόρεψαν στους δρόμους υπό τους ήχους μουσικής και κρατώντας σημαίες του ουράνιου τόξου.

Facebook Twitter Απλωμένη η σημαία του ουράνιου τόξου στη Βουδαπέστη / Φωτ.: MTI

Facebook Twitter Η Ουγγαρία εισέρχεται σε μία μεταβατική, και για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, εποχή μετά την ήττα του Όρμπαν στις πρόσφατες εκλογές / Φωτ.: MTI

Budapest Pride: Σε μία ατμόσφαιρα πιο χαλαρή

Η Λούκα Ούι, η οποία συμμετείχε για τρίτη φορά στο Budapest Pride, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα ήταν αισθητά πιο χαλαρή μετά την αποχώρηση της κυβέρνησης Όρμπαν, η οποία επί 16 χρόνια υιοθέτησε σειρά πολιτικών που στόχευαν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Παλιότερα υπήρχε μεγάλη ένταση. Τώρα βλέπω τους ανθρώπους πιο χαρούμενους και παρατηρώ ότι συμμετέχουν περισσότεροι μεγαλύτεροι σε ηλικία», είπε.

Η φετινή πορεία πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ψήφιση νόμου και συνταγματικής τροποποίησης από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, με στόχο την απαγόρευση του Pride. Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά την απαγόρευση, το περσινό Pride πραγματοποιήθηκε κανονικά, σε μια ανοιχτή πρόκληση προς την κυβέρνηση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού. Οι διοργανωτές είχαν εκτιμήσει ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, γεγονός που θεωρήθηκε σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Όρμπαν, ο οποίος για μήνες διαβεβαίωνε ότι η εκδήλωση δεν θα επιτρεπόταν.

Facebook Twitter Χιλιάδες άτομα συμμετείχαν φέτος στο Budapest Pride, στη Βουδαπέστη / Φωτ.: MTI

Facebook Twitter Πλήθος κόσμου στο στο Budapest Pride, στη Βουδαπέστη / Φωτ.: MTI

Τι υποστήριζε η κυβέρνηση Όρμπαν για το Budapest Pride

Υπενθυμίζεται πως στις εκλογές του Απριλίου, ο Βίκτορ Όρμπαν ηττήθηκε από τον κεντροδεξιό Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του, Tisza.

Παρότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταργήσει τη νομοθεσία της περιόδου Όρμπαν που απαγόρευε το Pride, η αστυνομία ενέκρινε τη φετινή διοργάνωση και ανέλαβε την ασφάλεια της πορείας.

Ο Κρίστοφ Γκιόργκι, που συμμετείχε για πρώτη φορά στο Pride και ταξίδεψε από την πόλη Σέγκεντ, δήλωσε ότι ελπίζει η νέα κυβέρνηση να επεκτείνει τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων, φέρνοντας την Ουγγαρία πιο κοντά στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

«Το γεγονός ότι ήδη συζητείται στο Κοινοβούλιο αν ένα ορφανό παιδί είναι καλύτερο να μεγαλώνει με ένα ομόφυλο ζευγάρι ή σε ορφανοτροφείο είναι από μόνο του ένα θετικό σημάδι», είπε, αναφερόμενος στην απαγόρευση που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Όρμπαν τόσο στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια όσο και στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

«Οι νόμοι μπορεί να μην έχουν αλλάξει ακόμη, όμως υπάρχουν ήδη αρκετά σημάδια αισιοδοξίας για την κοινότητά μας», πρόσθεσε.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Ουγγαρίας υποστήριζε επί χρόνια ότι το Pride, ως εκδήλωση ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων, παραβίαζε το δικαίωμα των παιδιών στην ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη, θέση που έχουν απορρίψει οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί ειδικοί.

Τον Απρίλιο, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η νομοθεσία του 2021, η οποία απαγόρευε την πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόμενο σχετικό με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας.

Με πληροφορίες από Associated Press