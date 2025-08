«Πρώτης τάξεως χαμένος» ο Τραμπ: Οι Dropkick Murphys τραγούδησαν δείχνοντας βίντεο του Αμερικανού πρόεδρου με τον Τζέφρι Έπσταιν

Οι Dropkick Murphys εμφανίστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο φεστιβάλ Warped Tour στο Long Beach της Καλιφόρνια βάζοντας για ακόμα μία φορά στο στόχαστρό τους τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Ken Casey, αφιέρωσε το ιδιαίτερα αιχμηρό τραγούδι τους «First Class Loser» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ερμηνεύοντάς το ενώ στο φόντο προβάλλονταν πλάνα και εικόνες του προέδρου, ορισμένες εκ των οποίων αναφέρονταν στη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Casey δήλωσε: «Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάποιον που φοράει πορτοκαλί μακιγιάζ, φέρεται με ανάρμοστο τρόπο, προσβάλλει και παρενοχλεί συνανθρώπους του». Μεταξύ των εικόνων που εμφανίστηκαν στη σκηνή, υπήρχε και απόσπασμα άρθρου του New York Magazine από το 2002, όπου ο Τραμπ είχε αναφέρει: «Γνωρίζω τον Jeff εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Υπέροχος άνθρωπος. Είναι ευχάριστος στη συναναστροφή και λέγεται μάλιστα πως του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε εμένα, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι αρκετά νεαρές».

«Έχετε ποτέ κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή φίλο που σας οδηγεί στα όριά σας; Ή κάποιον γείτονα ή αντίπαλο που είναι ενοχλητικός, αγενής ή οκνηρός;» τραγούδησε ο Casey. «Τον τύπο που θα διασχίζατε έξι λωρίδες κυκλοφορίας για να τον αποφύγετε· που συνεχώς ζητάει χάρη και ενδεχομένως θα όφειλε να είναι άνεργος».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συναυλία:





Νωρίτερα τη φετινή χρονιά, οι Dropkick Murphys επέπληξαν δημόσια θεατή στη συναυλία τους στη Βοστώνη, η οποία κρατούσε διαρκώς το μαύρο καπέλο MAGA — το οποίο ο Casey χαρακτήρισε ως την «αυθεντική ναζιστική εκδοχή». «Αν βρεθείτε σε ένα χώρο με πολύ κόσμο και θελήσετε να αναγνωρίσετε ποιος εντάσσεται σε κάποια αίρεση, πώς το καταλαβαίνετε;» ρώτησε το κοινό. «Κάποιος κρατά επιδεικτικά ένα καπέλο όλη τη βραδιά για να στηρίξει έναν πρόεδρο».

Ποιοι είναι οι Dropkick Murphys

Οι Dropkick Murphys φτιάχτηκαν το 1996 στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Υπέγραψαν με την Hellcat Records κι έγιναν γνωστοί, αρχικά στην Μασαχουσέτη, για τις δυναμικές συναυλίες τους. Το 2004 με το "Tessie" έγιναν γνωστοί και πέρα απ' τα όρια της χώρας τους ενώ το "I'm Shipping Up to Boston" μερικά χρόνια μετά έγινε πλατινένιο και ακουγόταν στην οσκαρική ταινία The Departed.

Είναι γνωστοί όμως και για την πολιτική τους στάση, πέρα απ' τις μουσικές τους. Το 2013 συζητήθηκαν έντονα όταν σε συναυλία τους ανέβηκε ένας νεοναζί στη σκηνή και έκανε χιτλερικό χαιρετισμό. Ο μπασίστας τους τον πέταξε με τις κλωτσιές απ' τη σκηνή και αναφώνησε: "Nazis are not fucking welcome at a Dropkick Murphys' show".

Το 2022, το συγκρότημα έγινε ευρέως γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εμφάνισή του στη Great Allentown Fair στη βορειοανατολική Πενσυλβάνια. «Η αίσθησή μου ήταν ότι παίζαμε σε μια υπαίθρια αγορά αφιερωμένη στο MAGA», δήλωσε ο Casey στο Rolling Stone. «Κάθε δεύτερος πάγκος πωλούσε αναμνηστικά MAGA ή αξεσουάρ με συνθήματα ενάντια στον Joe Biden. Το κλίμα με εξέπληξε και με μπέρδεψε· ένοιωθα λες και βρισκόμουν σε άλλον πλανήτη».

Σε συναυλία τους στη Φλόριντα τους τελευταίους μήνες, ο Casey εξήγησε: «Ο λόγος που εκφράζουμε τη γνώμη μας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χάσουμε υποστηρικτές, είναι γιατί όταν αποτιμηθεί η ιστορία, θέλουμε να είναι σαφές πως οι Dropkick Murphys τάχθηκαν με τον λαό και τους εργαζόμενους».