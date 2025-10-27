Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η παγκόσμια προσοχή στράφηκε στο Αφγανιστάν όταν, την καλοκαιρινή περίοδο του 2021, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια βεβιασμένη αποχώρηση που άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί που είχαν συνεργαστεί με τους αμερικανικούς φορείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα των Ταλιμπάν. Από εκείνη την περίοδο και μετά, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων αναζήτησε διάσωση με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μόνο λίγοι κατάφεραν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος ή να διαμείνουν σε χώρους υπό αμερικανική επίβλεψη, όπως το Camp As Sayliyah στο Κατάρ.

Αφγανιστάν: Απόδραση στην έρημο, όνειρο χωρίς προορισμό

Η κοινότητα του Camp As Sayliyah αντανακλά την τραγωδία του Αφγανιστάν μέσα από τις ιστορίες των οικογενειών που χωρίστηκαν βίαια κατά την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Τα συναισθήματα απώλειας, αβεβαιότητας και ελπίδας συνοδεύουν όσους βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ η διαδικασία μεταναστευτικής εγκατάστασης γίνεται καθημερινός αγώνας.

Η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά διαβεβαίωσε πως οι Αφγανοί που στήριξαν τη στρατιωτική παρουσία στη χώρα θα τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Ωστόσο, η αλλαγή πολιτικής επί προεδρίας Τραμπ οδήγησε σε πάγωμα των διαδικασιών και σε κάθετη μείωση των αδειών εισόδου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε αυστηρή ασφάλεια και διαδικασίες ελέγχου, θέτοντας προτεραιότητα στην προστασία της αμερικανικής επικράτειας. Ακόμη και για όσους βρίσκονται ήδη σε αμερικανικό έδαφος, τα προγράμματα προστασίας αναστέλλονται με την αιτιολογία της βελτιωμένης κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν — ένα επιχείρημα που αμφισβητούν διεθνείς οργανώσεις.

Η διαδρομή των προσφύγων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα του Αφγανιστάν

Οι ανθρώπινες ιστορίες, όπως του Ιμπραΐμ και της κόρης του Χουσνία, εκφράζουν τη σύγκρουση μεταξύ ελπίδας για οικογενειακή επανένωση και φόβου για επαναπατρισμό που ισοδυναμεί με θάνατο ή βασανιστήρια. Μέσα στο καταυλισμό, τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα, οι ενήλικες παραμένουν αδρανείς και το μέλλον κρέμεται από τις αποφάσεις του αμερικανικού κράτους. Πολλοί έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις για διάφορα προγράμματα, αλλά η γραφειοκρατία και η έλλειψη ενημέρωσης τους κρατά σε μόνιμη εκκρεμότητα.

Εκτός των βασικών διαδικασιών, δεκάδες Αφγανοί στρατιωτικοί γυναίκες εκφράζουν φόβο για την επιστροφή, αφού η πιθανότητα φυλάκισης ή δολοφονίας από το νέο καθεστώς είναι εξαιρετικά υψηλή. Μερικές οικογένειες παραιτήθηκαν και επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι έχουν συλληφθεί ή έχουν εξαφανιστεί.

Η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τα θέματα ασφάλειας συνετέλεσαν στην παράταση της αβεβαιότητας για χιλιάδες Αφγανούς που στήριξαν ενεργά τη δυτική παρουσία στη χώρα τους.

Επιπλέον, η υπόθεση του Camp As Sayliyah λειτουργεί ως μικρογραφία της ευρύτερης γεωπολιτικής συγκυρίας της περιοχής. Η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ταλιμπάν, η παρέμβαση του Κατάρ ως προσωρινός οικοδεσπότης, και τα συμφέροντα των γειτονικών κρατών (Πακιστάν κ.λπ.) δημιουργούν ένα πολύπλοκο πλαίσιο που δυσχεραίνει τη λύση του προσφυγικού ζητήματος. Η εξέλιξη στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων αποτελεί δείγμα για το μέλλον των μεταναστευτικών ροών από περιοχές αστάθειας όπως το Αφγανιστάν.

Συνοψίζοντας, το δράμα των Αφγανών προσφύγων στο Κατάρ αναδεικνύει την αναγκαιότητα για σαφείς, ανθρώπινες πολιτικές που δεν αγνοούν την ιστορική ευθύνη της Δύσης απέναντι σε λαούς που στήριξαν γεωπολιτικά σχέδια με κόστος τη δική τους ασφάλεια και ελευθερία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal